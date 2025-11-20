Impactante choque y vuelco entre dos camiones en ruta 9: un hombre se encuentra en grave estado La traza central de la autopista se encuentra completamente interrumpida debido al derrame de la carga de uno de los vehículos involucrados, que quedó atravesado sobre el asfalto. Por







Choque y vuelco en Ruta 9.

Dos camiones chocaron en ruta 9 a la altura de Baradero y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada, derramando su carga y produciendo una interrupción total de la traza central. Producto del choque, un hombre resultó herido de gravedad.

El hecho ocurrió en la autopista Buenos Aires-Rosario, mano hacia Zárate, por lo que el tramo hacia Buenos Aires se encuentra a paso de hombre y hay mucha demora, por lo que desde Tránsito desvían en colectora a la altura del kilómetro 144 y retoma para descender en km 142.

Debido al impacto, dos personas resultaron heridas. Una de ellas terminó más grave, por lo que debió ser hospitalizado. En el lugar trabajan personal de Bomberos y Gendarmería para limpiar la zona y también despejar la calzada, ya que el camión volcado quedó atravesado en el asfalto y quedaron pedazos del vehículo allí.

Además, deberán realizar la tarea de traspaso de mercadería y cerciorarse de haber eliminado todo tipo de rastro del combustible derramado para evitar nuevos incidentes viales.