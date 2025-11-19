Un camión fuera de control chocó cuatro autos y dejó a una mujer hospitalizada con lesiones graves El impactante siniestro ocurrió en plena Avenida Nazca y quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima, de 42 años, debió ser operada de urgencia por un traumatismo de cráneo. El conductor del camión fue detenido. Por







El choque en Flores quedó registrado desde las cámaras de la zona

Un dramático accidente sacudió el barrio porteño de Flores cuando un camión de gran porte perdió el control, arrasó con cuatro vehículos estacionados y embistió a una mujer que intentaba cruzar la calle y la dejó en grave estado.

El siniestro se registró en la Avenida Nazca al 800, y el conductor del rodado, un hombre de 35 años, a quien policías de la Ciudad detuvieron en el lugar. Si bien el test de alcoholemia dio negativo, la Justicia investiga por qué el chofer perdió el dominio del vehículo.

Embed Barrio de Flores, ocurrió ayer en Av Nazca y Páez pero sigue la reducción de calzada. Conductor de camión pierde el control y choca a 4 vehículos estacionados y a una mujer de 42 años que estaba cruzando.@Gatosylvestre @C5N @Radio10 pic.twitter.com/iINBZ8JWEk — Cristian Romero CR10 (@crisromero10) November 19, 2025 Una mujer fue arrollada y derivada de urgencia al Hospital Álvarez La víctima, una mujer de 42 años, fue la más afectada por el descontrolado avance del camión Iveco. Tras el impacto, fue asistida por personal del SAME y trasladada de inmediato al Hospital Álvarez, donde debió ser sometida a una cirugía de urgencia debido a un traumatismo de cráneo severo. Su estado de salud es delicado.

El camión, perteneciente a la empresa de transporte Vera e hijos, circulaba por Nazca hacia la Avenida Gaona cuando ocurrió el impacto. Las cámaras de seguridad registraron cómo, tras golpear a la mujer, el vehículo continuó su marcha impactando violentamente contra cuatro autos que se encontraban estacionados en la acera: un Volkswagen Gol, un Nissan Versa, una Renault Kangoo y un Peugeot 208.