19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un camión fuera de control chocó cuatro autos y dejó a una mujer hospitalizada con lesiones graves

El impactante siniestro ocurrió en plena Avenida Nazca y quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima, de 42 años, debió ser operada de urgencia por un traumatismo de cráneo. El conductor del camión fue detenido.

Por
El choque en Flores quedó registrado desde las cámaras de la zona

El choque en Flores quedó registrado desde las cámaras de la zona

Un dramático accidente sacudió el barrio porteño de Flores cuando un camión de gran porte perdió el control, arrasó con cuatro vehículos estacionados y embistió a una mujer que intentaba cruzar la calle y la dejó en grave estado.

Así terminó la Ferrari Purosangue tras volcar a más de 200 km/h. 
Te puede interesar:

Neuquén: una Ferrari que participaba de un exhibición volcó a más de 200 km/hora

El siniestro se registró en la Avenida Nazca al 800, y el conductor del rodado, un hombre de 35 años, a quien policías de la Ciudad detuvieron en el lugar. Si bien el test de alcoholemia dio negativo, la Justicia investiga por qué el chofer perdió el dominio del vehículo.

Embed

Una mujer fue arrollada y derivada de urgencia al Hospital Álvarez

La víctima, una mujer de 42 años, fue la más afectada por el descontrolado avance del camión Iveco. Tras el impacto, fue asistida por personal del SAME y trasladada de inmediato al Hospital Álvarez, donde debió ser sometida a una cirugía de urgencia debido a un traumatismo de cráneo severo. Su estado de salud es delicado.

El camión, perteneciente a la empresa de transporte Vera e hijos, circulaba por Nazca hacia la Avenida Gaona cuando ocurrió el impacto. Las cámaras de seguridad registraron cómo, tras golpear a la mujer, el vehículo continuó su marcha impactando violentamente contra cuatro autos que se encontraban estacionados en la acera: un Volkswagen Gol, un Nissan Versa, una Renault Kangoo y un Peugeot 208.

Las consecuencias del choque en Flores: 4 autos embestidos y una mujer hospitalizada

El conductor fue trasladado a la Alcaidía policial y quedó a disposición del Juzgado interviniente, que busca determinar si el accidente fue causado por una falla mecánica, una distracción o una mala maniobra, y definirá la imputación por las lesiones graves de la víctima.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Video: así comenzó la explosión en el Polo Industrial de Spegazzini en Ezeiza

La increíble explosión vista desde un drone.

Terrible incendio en Ezeiza: al menos 20 heridos tras una explosión en una fábrica

La secuencia de la terrible patada que sufrió un adolescente tras una pelea.

Brutal agresión a un adolescente en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza y quedó incosciente

Hinchas de Atlanta recibieron una dura sanción por la violenta pelea
play

Prohibieron el ingreso a la cancha a los hinchas de Atlanta que atacaron y robaron a otro de Chacarita

Desde el ataque terrorista de Hamás en Israel, el 7 de octubre de 2023, Kavlin profundizó su compromiso con el sionismo. 

El periodista David Kavlin presentó el libro "Nos gritan judíos de mierda"

Los investigadores hicieron un primer intento con éxito en cuatro enfermedades congénitas aparentemente muy diferentes.

Científicos estadounidenses presentaron una medicina experimental para curar cientos de enfermedades genéticas raras

Rating Cero

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

La modelo detalló las prioridades que tiene su vida familiar en este momento.
play

El detalle que sorprendió a sus seguidores: Pampita explicó por qué gasta tanto en alquiler

Flor Vigna se desvinculó de la productora de Ulises Bueno por un productor

Flor Vigna apareció tras dejar la productora de Ulises Bueno: "Con él está todo bien"

Wanda anunció un incipiente romance en el reality de cocina .
play

Arde la cocina: Wanda Nara anunció que "ya está sucediendo" un romance en MasterChef Celebrity

En términos formales, la serie adopta un enfoque austero. Evita el sensacionalismo y prescinde de dramatizaciones excesivas: las entrevistas, iluminadas con sobriedad, permiten que el dolor se exprese sin artificios.
play

Qué cuenta 50 segundos, el documental de Fernando Báez Sosa que estrenó Netflix

El Turco Naim blanqueó a su nueva novia

El Turco Naim reveló que está en pareja tras su separación de Emilia Attias: ¿quién es?

últimas noticias

En agosto pasado, Donald Trump y Vladimir Putin celebraron una cumbre en Alaska.

Afirman que Trump y Putin ya tienen acordado un plan para terminar la guerra en Ucrania

Hace 9 minutos
La secuencia de la terrible patada que sufrió un adolescente tras una pelea.

Brutal agresión a un adolescente en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza y quedó incosciente

Hace 11 minutos
El choque en Flores quedó registrado desde las cámaras de la zona

Un camión fuera de control chocó cuatro autos y dejó a una mujer hospitalizada con lesiones graves

Hace 33 minutos
Sanma perdió 3-1 con Deportivo Merlo de local, el finde pasado.

Escándalo en el Ascenso: San Martín de Burzaco echó a casi todo el plantel por "falta de actitud"

Hace 1 hora
play
Hinchas de Atlanta recibieron una dura sanción por la violenta pelea

Prohibieron el ingreso a la cancha a los hinchas de Atlanta que atacaron y robaron a otro de Chacarita

Hace 1 hora