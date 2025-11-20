20 de noviembre de 2025 Inicio
Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

A menos de dos horas de CABA, su entorno natural lo convierte en un destino atractivo durante todo el año.

Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía

Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

  • Gouin es un pueblo rural de Carmen de Areco famoso por su tradición gastronómica y sus sabores criollos.
  • Se encuentra a 147 kilómetros de CABA (aproximadamente 2 horas de viaje) por la Ruta Nacional 7 (RN7).
  • El mayor atractivo es la Fiesta Nacional del Pastel, celebrada cada diciembre.
  • La antigua Estación de Tren fue construida en 1908 y actualmente es el epicentro de ferias de artesanos.

Cerca de la Ciudad de Buenos Aires, existen refugios rurales que condensan historia, gastronomía y la paz del campo. Entre ellos, Gouin se consolidó como un destino gastronómico imperdible, especialmente famoso por su fiesta nacional que rinde homenaje a un clásico de la pastelería argentina.

Es un pueblo que encapsula la esencia de la vida de campo, la calidez de su gente y la nostalgia de las viejas estaciones, todo a una distancia cómoda de la capital. Gouin es sinónimo de autenticidad rural y sabores criollos.

Esta localidad de 130 habitantes debe su existencia a la Compañía General de Ferrocarriles, que en 1907 propuso el nombre en honor a uno de sus accionistas franceses. Fundado oficialmente el 14 de abril de 1908 por la Compañía Inmobiliaria Franco Argentina, el pueblo se desarrolló a lo largo de la línea ferroviaria que conectaba Buenos Aires con Rosario. Hoy, Gouin se destaca por su tranquilidad y por la conservación de su patrimonio: un pequeño paraje con casas centenarias, calles de tierra y la Estación de Tren como eje central, todo a unos 150 kilómetros de CABA.

Dónde queda Gouin

Gouin

Gouin es una localidad que pertenece al partido de Carmen de Areco, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra en una zona de fuerte tradición agrícola-ganadera. Está a unos 25 kilómetros de la ciudad cabecera, Carmen de Areco.

Es un paraje típico de la pampa húmeda, con calles de tierra y casitas bajas. El destino está situado a aproximadamente 150 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Gouin

Si hay algo que distingue a Gouin, es su Fiesta Nacional del Pastel. Desde 1995, cada diciembre el pueblo se viste de fiesta para rendir homenaje a un clásico argentino: los pastelitos criollos.

Sin embargo, durante el año, el punto de interés y de encuentro de esta localidad es la renovada estación de tren, que data de 1908, año fundacional del pueblo. Este lugar funciona como restaurante, y el epicentro de ferias de artesanos locales que se realizan periódicamente, para recibir a los visitantes de la ciudad y pueblos vecinos.

Gouin, PBA

Hablando de ferias, la más conocida es “La Matera”, que se realiza el segundo y cuarto domingo de cada mes. En este evento, los artesanos locales muestran su talento a través de una variedad de productos como trabajos en madera, textiles en telar y diversas manualidades.

La propuesta de Gouin se complementa con una oferta gastronómica interesante, con establecimientos como la Parrilla Don Carlos, un restaurante ambientado como una antigua pulpería que ofrece un menú de parrilla libre o la Pulpería La Mora.

Después de disfrutar de la comida tradicional, el entorno rural invita a un paseo a pie por el pueblo, ideal para recorrer la plaza, observar las casas de época y visitar la Capilla San Agustín.

Cómo llegar a Gouin

Gouin es un destino muy accesible por ruta, ideal para una escapada rápida. El viaje es corto, de aproximadamente 2 horas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Primero es necesario tomar la Ruta Nacional 7 (RN7) en dirección a la ciudad de Luján. Continuar por esta ruta hasta llegar al kilómetro 129, donde hay que girar a la izquierda hacia un camino de tierra señalizado que lleva directamente a Gouin. Son aproximadamente 10 kilómetros más por este camino de tierra, en el que se puede disfrutar de paisajes rurales y la tranquilidad del entorno hasta llegar al pintoresco pueblo.

Otra opción posible es un micro de larga distancia hasta Carmen de Areco y, desde allí, coordinar un servicio de traslado local hasta Gouin.

