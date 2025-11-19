19 de noviembre de 2025 Inicio
Está cerca de Buenos Aires, casi nadie lo conoce y es perfecto para pasar un día relajado

Este tranquilo paraje bonaerense, situado a menos de hora y media de la Capital Federal, se presenta como el destino ideal para aprovechar un feriado sin necesidad de grandes planificaciones.

La antigua estación de tren fue restaurada pero mantiene su estructura orginal. 

  • Plomer es un "pueblo de estación" en General Las Heras, ideal para una escapada corta y tranquila.
  • Se encuentra a solo 92 kilómetros de CABA, con un tiempo de viaje de aproximadamente hora y media.
  • El principal atractivo es la antigua Estación de Tren, construida en 1908, que cuenta con un museo.
  • Esta localidad es accesible por Acceso Oeste o Autopista Cañuelas.

Los pueblos en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires enamoran con sus paisajes rurales. Estos lugares resultan el refugio perfecto para quienes buscan desconectar del ritmo urbano, visitar viejas estaciones y disfrutar de una auténtica comida de campo a una distancia mínima de casa.

Plomer es un pequeño paraje rural de la provincia de Buenos Aires que encarna la esencia del "pueblo de estación" que se niega a desaparecer. Tiene menos de 200 habitantes y conserva la tranquilidad de los pueblos rurales del siglo pasado.

Este destino es ideal para una escapada corta y tranquila, ofreciendo a los visitantes un ambiente de profunda paz, historia ferroviaria y la oportunidad de desconectar del bullicio urbano sin viajar largas distancias. Su tranquilidad y la belleza de sus ruinas lo hacen popular entre fotógrafos y amantes del turismo de pueblos. La pintoresca estación es el escenario perfecto para una sesión de fotos con aire de otra época.

Dónde queda Plomer

PLOMER-

Plomer es una localidad que pertenece al Partido de General Las Heras, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra en una zona de campo, al sur de la Ruta Nacional 5, y cerca de la ciudad cabecera, General Las Heras.

Es un destino de muy fácil acceso, situado a solo 92 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un típico paisaje de la pampa húmeda, con chacras y estancias a su alrededor.

Qué puedo hacer en Plomer

Las actividades se centran en la exploración de su pasado ferroviario y el disfrute de la calma rural. El principal atractivo es la antigua estación de tren, con una arquitectura característica de cuando fue construida en 1908. De igual manera, fue restaurada algunas veces desde su construcción, ya que en la actualidad funciona como un pintoresco museo.

Es un pueblo ideal para un paseo tranquilo y relajado. Durante la caminata se puede visitar la Capilla San Francisco de Asís y conocer el antiguo Almacén de Ramos Generales. Así como también visitar alguna de sus parrillas y disfrutar un auténtico almuerzo de campo, o compartir las picadas que preparan en el Almacén La Unión.

Este paraje se muestra como el escenario ideal para ir a pasar el día a un lugar alejado, donde predomina el silencio y el entorno natural.

Cómo llegar a Plomer

PLOMER-

Plomer es uno de los destinos rurales más accesibles y rápidos desde la Capital Federal. El viaje en auto o moto es muy corto, de aproximadamente hora y media (92 km).

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede tomar la Autopista Ezeiza–Cañuelas y continuar por la Ruta Provincial 200 hasta tomar la Ruta Provincial 6 a a la altura de Cañuelas. Otra opción es tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 7 hasta la rotonda que conecta con la Ruta Provincial 6.

Finalmente, el acceso final al pueblo se realiza por un camino rural que se encuentra bien señalizado, lo que permite un acceso sin complicaciones. Otra vía, es viajar en micro hasta General Las Heras y desde allí recorrer el tramo final en vehículo o remis, que es de aproximadamente 30 kilómetros.

