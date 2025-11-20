IR A
El gesto de Wanda Nara con Valentina Cervantes para acallar los rumores de conflicto

Tras semanas de versiones sobre una fuerte tensión, que incluyeron supuestos mensajes a Enzo Fernández y la polémica renuncia de la participante, la conductora y la pareja del futbolista compartieron una serie de fotos que buscaron mostrar armonía.

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef

El set de MasterChef Celebrity se convirtió en un verdadero campo de batalla mediático en las últimas semanas, con la conductora, Wanda Nara, en el centro de las polémicas. Uno de los escándalos más resonantes fue la supuesta interna con Valentina Cervantes, la modelo y pareja del futbolista Enzo Fernández, quien renunció al certamen en medio de versiones cruzadas.

Wanda anunció un incipiente romance en el reality de cocina .
Arde la cocina: Wanda Nara anunció que "ya está sucediendo" un romance en MasterChef Celebrity

Aunque Cervantes siempre negó que su salida se debiera a un conflicto con Wanda, fuentes periodísticas y del reality apuntaron a una tensión creciente, ligada a supuestos mensajes que Nara le habría enviado a Enzo Fernández y que incomodaron al círculo íntimo de la conductora del programa de cocina. De hecho, la propia Wanda tuvo que aclarar en una gala al aire que las versiones de un vínculo con el jugador eran "pavadas" y le dijo a Valentina: "Bienvenida a la fama".

El nudo de esta novela se dio con la renuncia de Valentina, supuestamente obligada por Enzo, harto de la exposición, y se agravó con los supuestos cruces que la modelo habría tenido con Wanda y la intervención de La Joaqui, en una tensa despedida que fue editada por el canal.

Las fotos que buscan poner punto final a las rispideces

Sin embargo, en las últimas horas, un movimiento en redes sociales pareció ser una tregua. Tanto Wanda Nara como Valentina Cervantes compartieron las mismas imágenes en sus perfiles de Instagram.

Las fotos fueron tomadas en el backstage de las grabaciones y muestran a los hijos de ambas familias interactuando, jugando y recorriendo el mercado del programa en un ambiente de total relajación. El posteo buscó reforzar la idea de que, a pesar de las filtraciones y los rumores de desplantes y rencores, la relación entre las madres no está fracturada.

Wanda y Valentina compartieron fotos de sus hijos juntos

Wanda acompañó las imágenes con un mensaje cariñoso hacia los pequeños, mientras que Valentina republicó el contenido en sus historias, dando la señal de que los supuestos conflictos mediáticos no afectan su vínculo personal.

Este gesto se da en un momento delicado para la conductora, ya que tras las renuncias de Cervantes y Eugenia Tobal, trascendió que la propia gerencia de Telefe le habría pedido a Nara que "baje un cambio" y evitara las polémicas personales para no perjudicar la imagen del exitoso formato de cocina.

