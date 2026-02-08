Para el Financial Times, la reforma laboral de Milei es "el mayor intento en décadas de limitar el poder sindical" El diario británico analizó el proyecto que se debatirá el miércoles en el Senado y advirtió que la iniciativa abre un fuerte choque político con la CGT y el peronismo. Por + Seguir en







La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei fue caracterizada por el Financial Times como “el mayor intento en décadas de limitar el poder sindical” en la Argentina, en un contexto de creciente confrontación política con la Confederación General del Trabajo (CGT) y sectores del peronismo.

Según el análisis del medio británico, el proyecto oficial busca modificar de manera estructural el funcionamiento del mercado laboral, con medidas orientadas a reducir la influencia gremial en la negociación salarial y a flexibilizar las condiciones de contratación.

Entre los cambios propuestos aparecen la ampliación del período de prueba, la limitación del alcance del derecho de huelga, la priorización de convenios por empresa sobre los acuerdos sectoriales y nuevas reglas para el cálculo de indemnizaciones.

El Gobierno sostiene que la reforma apunta a revertir los altos niveles de informalidad,que rondan la mitad del empleo, y a facilitar la creación de puestos registrados, mientras que los sindicatos denuncian un retroceso en derechos laborales y anticipan una estrategia de resistencia política, judicial y sindical.

El Financial Times remarcó que, aunque existe respaldo social a la idea general de reformar la legislación laboral, el apoyo cae cuando se evalúan medidas específicas como la extensión de la jornada laboral o la reducción de indemnizaciones. En ese escenario, la central obrera mantiene capacidad de presión y se prepara para una gran movilización para el próximo miércoles, día en que se trata el proyecto en el Senado.