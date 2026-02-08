Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 9 de febrero La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 9 de febrero de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo ANSES detalló que los titulares cuyos documentos terminen en O podrán cobra sus jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, el 09 de febrero.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo ANSES detalló que las titulares que tengan el DNI terminado en 0 podrán cobrar este lunes 9 de febrero.

ANSES: Pensiones no contributivas ANSES detalló que los documentos terminados en 0 y 1 podrán cobrar las pensiones no contributivas este lunes 9 de febrero.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas ANSES detalló que los beneficiarios de de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, del 9 al 12 de febrero.