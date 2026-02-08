8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 9 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 9 de febrero de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Tarjeta Alimentar en febrero 2026: a partir de qué día se cobra. 
Te puede interesar:

Tarjeta Alimentar de ANSES: por qué el 9 de febrero 2026 es una fecha clave

ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

ANSES detalló que los titulares cuyos documentos terminen en O podrán cobra sus jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, el 09 de febrero.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

ANSES detalló que las titulares que tengan el DNI terminado en 0 podrán cobrar este lunes 9 de febrero.

ANSES: Pensiones no contributivas

ANSES detalló que los documentos terminados en 0 y 1 podrán cobrar las pensiones no contributivas este lunes 9 de febrero.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

ANSES detalló que los beneficiarios de de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, del 9 al 12 de febrero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

El bono especial que reciben los titulares de la AUH de ANSES: de qué se trata

Anses amplió las opciones de cobro digital para programas sociales.

Una por una, estas son las billeteras virtuales habilitadas para cobrar por ANSES

La modalidad digital amplía las alternativas de cobro para beneficiarios de programas sociales.

ANSES: estos grupos pueden acceder al cobro de su prestación a través de una billetera virtual

El cambio del medio de cobro puede realizarse sin ir a una oficina.

Cómo habilitar el cobro de ANSES a través de la billetera virtual

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 6 de febrero

Rating Cero

Encuentros privados en Europa, una historia que se remonta a más de una década y una relación marcada por la cautela alimentan los rumores en torno a la empresaria y el campeón de Fórmula 1.  

¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos? Como son los rumores de romance entre los dos famosos

Actualmente, llegó a la gran N roja El caso Thomas Crown, la clásica película de este sitio web. Se trata de un remake de 1999, de atracos y robos, llena de acción y misterio.
play

Netflix ya tiene disponible El caso Thomas Crown y se volvió tendencia: cuál es la trama de la película

La producción intenta ofrecer un homenaje explícito al universo de Sherlock Holmes con una impronta propia y contemporánea.

Se viene una miniserie de Netflix de solo 5 capítulos: es oscura, intensa y adictiva

Su participación ocurrió cuando tenía apenas nueve meses.

Qué fue de la vida de la actriz que hacía de sol en los Teletubbies: pocos lo sabían

Laura Ubfal dio por confirmado que el próximo eliminado es Miguel Ángel Rodríguez

Se filtró quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity y generó polémica

Úrsula Corberó caminó del brazo junto a su suegro, Ricardo Darín por las calles de Madrid

El tierno gesto viral de Ricardo Darín con Úrsula Corberó por las calles de Madrid

últimas noticias

play
Jordy Caicedo, el héroe de la tarde-noche en el Ducó.

Huracán se quedó con el clásico frente a San Lorenzo y festejó en Parque Patricios

Hace 18 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 9 de febrero

Hace 33 minutos
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27.

Un hombre murió atropellado al intentar cruzar la autopista Buenos Aires-La Plata

Hace 59 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 9 de febrero

Hace 1 hora
El fuego afecta el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.

Maniobras de enfriamiento y tres focos activos: cómo siguen los incendios en Chubut

Hace 1 hora