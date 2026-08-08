8 de agosto de 2026 Inicio
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La pelota salió de la cancha, llegó a la ruta y provocó un choque: el video de la insólita jugada

Ocurrió durante un partido de la Segunda División uruguaya, cuando un despeje sacó el balón del estadio y lo llevó hasta un carril muy transitado, donde una camioneta lo impactó y terminó embestida por otro vehículo.

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En Uruguay

En Uruguay, un choque se generó por una pelota que llegó a la ruta tras un despeje en un partido de fútbol.

Captura de video

Un insólito episodio ocurrió este sábado durante un partido de la Segunda División de Uruguay, cuando una pelota salió despedida del campo de juego y terminó sobre la Ruta 1, donde fue impactada por una camioneta que frenó de golpe, perdió el control y fue embestida por otro vehículo.

Delgado y Pellegrini luchan por la pelota en el Ducó.
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El hecho tuvo lugar en el Parque Ancap, estadio de Uruguay Montevideo ubicado junto a la ruta, durante el encuentro que el conjunto local le ganó 1-0 a Paysandú. A los 24 minutos, un despeje desde el terreno de juego llevó la pelota fuera del predio y desencadenó una situación inesperada.

La pelota quedó sobre la calzada y, pocos segundos después, una camioneta que circulaba por la zona la encontró en su trayectoria. El conductor no pudo evitarla, la golpeó con el vehículo y perdió el control, por lo que otro auto que transitaba por el lugar lo impactó desde atrás.

El video del pelotazo que derivó en un choque

La particular secuencia quedó registrada en video y rápidamente llamó la atención por lo improbable de la situación, ya que el balón pasó de ser un elemento más del partido a convertirse en el inesperado protagonista de un accidente ocurrido a pocos metros de la cancha.

Afortunadamente, no hubo personas heridas como consecuencia del choque, aunque el episodio generó complicaciones en la circulación de la zona y provocó una congestión que se extendió durante aproximadamente 15 minutos, mientras los vehículos involucrados permanecían sobre la ruta.

Finalmente, dos personas ayudaron a mover la camioneta y consiguieron llevarla hacia un costado para liberar la circulación, mientras el partido continuaba en el Parque Ancap. Así, un despeje que parecía destinado simplemente a sacar la pelota del campo terminó provocando una escena insólita en plena ruta.

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