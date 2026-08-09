¡Qué piña se pegó!: el impactante accidente que paralizó al TC 2000 en La Pampa El despiste de Tomás Fernández en Toay generó el mayor susto de la sexta fecha del turismo carretera. Su Nissan Kicks impactó de lleno contra el muro y, aunque el piloto salió ileso, los relatores quedaron impactados al ver el choque en vivo. La carrera terminó con triunfo de Gabriel Ponce de León. Por Agregar C5N en









Tomás Fernández se despistó y chocó contra un muro del autódroma en Toay.

Un violento accidente sacudió la final del TC 2000 en Toay cuando Tomás Fernández perdió el control de su Nissan Kicks en la largada, se despistó y chocó contra el muro del Autódromo Provincia de La Pampa. Aunque el piloto salió ileso por sus propios medios, el impacto dejó a los relatores y al público en estado de shock. La carrera fue ganada por Gabriel Ponce de León, con Toyota.

"¡Uh, qué piña se pagó!", expresó uno de los relatores de la carrera cuando vio el impacto del auto conducido por Tomás Fernández, a nada de largar. "Picó y salió", comentó el relator mientras se lo veía el piloto oriundo de San Jorge, provincia de Santa Fe, salir a gatas del Nissan hecho añicos sobre el pasto.

El accidente se produjo en los primeros metros de la final. Fernández rozó el pianito interno, el Nissan se desacomodó con un latigazo y perdió el control. Al pisar el pasto ya no hubo manera de recuperarlo, la trayectoria lo lanzó directo contra el paredón. La Kicks del equipo Pfening Competición terminó destrozada tras el golpe y los vuelcos que siguieron.

Pese al violento impacto, Tomás Fernández salió por sus propios medios del Nissan, aunque con signos de dolor. Fue trasladado en ambulancia al Hospital René Favaloro con cuello ortopédico para estudios, ante la sospecha de una costilla fisurada. “Un golpe fuerte, pero todo bien. Con algunos dolores. Pegó un latigazo el auto cuando le doy al piano interno y cuando caigo al pasto fue derecho al paredón”, explicó el piloto a Carburando.

El corredor santafesino había largado a Toay con la misión de conseguir puntos y sumar en una temporada en la que el campeonato seguía abierto. Sin embargo, Fernández no logró meterse entre los diez mejores en la clasificación del sábado y eso lo dejó mal posicionado para la largada. Esa ubicación lo expuso al avance del pelotón en los primeros metros, el contexto en el que se produjo el accidente.

En cuanto a la carrera en Toay, debió detenerse por el accidente de Fernández y, al reanudarse, Marcelo Ciarrocchi fue sancionado por adelantarse en la largada. El triunfo quedó en manos de Gabriel Ponce de León con Toyota, tras un ajustado duelo con Franco Vivian, que terminó segundo. Franco Morillo completó el podio con otro Chevrolet Tracker. Matías Rossi, 16º, sigue liderando el campeonato. La próxima fecha será el 6 de septiembre en Junín.