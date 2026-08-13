San Isidro, pionero en el conurbano: financiará obra pública con bonos de inversión privada El municipio lanzó al mercado de capitales su primer "bono municipal" para financiar obras públicas, impulsando un modelo innovador y sustentable que permitirá acelerar mejoras en infraestructura, hidráulica, plazas, calles y barrios históricos, transformando el ahorro privado en beneficios concretos para los vecinos. Por Agregar C5N en









Bono municipal: los pesos de los inversores se convierten en obras concretas para los vecinos.

San Isidro se convirtió en el primer municipio del conurbano bonaerense en financiar obra pública con bonos de inversión privada. Este jueves lanzó el "bono municipal" al mercado de capitales con el objetivo puesto en reducir futuros gastos de mantenimiento y acelerar mejoras que impacten en la vida cotidiana. En palabras simples: los pesos de los inversores se convierten en obras concretas para los vecinos.

"El bono municipal busca ser un puente entre el ahorro privado y las necesidades de infraestructura de San Isidro", explicó el intendente Ramón Lanús. El programa contempla una emisión de hasta $30.000 millones en el mercado de capitales, con aval de los bancos Nación, Provincia y el Concejo Deliberante, para acelerar obras de infraestructura, hidráulicas, repavimentación, alumbrado, plazas y mejoras urbanas en barrios como Beccar y La Cava.

La apuesta es total y busca transformar el ahorro privado en beneficios concretos para los vecinos y posicionarse como pionero en un modelo de financiamiento sustentable.

Qué obras vienen en San Isidro: Extensión del Corredor Rolón , desde José Ingenieros hasta Tomkinson, para ordenar el tránsito y potenciar Beccar Norte.

Intervenciones en zonas densas: más circulación, agua potable y cloacas.

Solución hidráulica en La Cava , un reclamo histórico por las inundaciones.

Repavimentación, veredas nuevas y alumbrado en arterias clave como Tomkinson, Riobamba y Av. Rolón.

Puesta en valor de plazas emblemáticas: 12 de Octubre, Carlos Gardel, Belgrano, entre otras.

Obras de integración en el Barrio Ferroviario, con cloacas, pluviales, calles y recorridos peatonales.