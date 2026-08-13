San Isidro, pionero en el conurbano: financiará obra pública con bonos de inversión privada

San Isidro se convirtió en el primer municipio del conurbano bonaerense en financiar obra pública con bonos de inversión privada. Este jueves lanzó el "bono municipal" al mercado de capitales con el objetivo puesto en reducir futuros gastos de mantenimiento y acelerar mejoras que impacten en la vida cotidiana. En palabras simples: los pesos de los inversores se convierten en obras concretas para los vecinos.
"El bono municipal busca ser un puente entre el ahorro privado y las necesidades de infraestructura de San Isidro", explicó el intendente Ramón Lanús. El programa contempla una emisión de hasta $30.000 millones en el mercado de capitales, con aval de los bancos Nación, Provincia y el Concejo Deliberante, para acelerar obras de infraestructura, hidráulicas, repavimentación, alumbrado, plazas y mejoras urbanas en barrios como Beccar y La Cava.
La apuesta es total y busca transformar el ahorro privado en beneficios concretos para los vecinos y posicionarse como pionero en un modelo de financiamiento sustentable.