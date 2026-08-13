13 de agosto de 2026 Inicio
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Murió Prichard Colón, el boxeador que pasó 11 años en silla de ruedas tras recibir golpes ilegales en una pelea

El exboxeador puertorriqueño falleció a los 33 años tras pasar más de una década en silla de ruedas por las lesiones cerebrales irreversibles que sufrió en un combate en 2015. El impacto de su caso fue tan profundo que la Comisión Mundial de Boxeo implementó la "Regla Prichard Colón".

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A los 33 años

A los 33 años, murió a raíz de lesiones cerebrales severas que sufrió durante una pelea en 2015. 

El mundo del boxeo se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Prichard Colón, el exboxeador puertorriqueño que se convirtió en un emblema de resiliencia y lucha: a los 33 años, murió tras más de una década de sufrimiento a raíz de lesiones cerebrales severas que sufrió durante una pelea en 2015.

Sufrió violencia familiar, intentó suicidarse y sueña con ser campeón del mundo.
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Su padre, Richard Colón, fue el encargado de comunicar la triste noticia a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Buenos días, mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo", escribió en su cuenta de Facebook. Y añadió: "Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan, por favor, manténgannos en oraciones".

La vida de la joven promesa del pugilismo cambió para siempre el 17 de octubre de 2015 durante un combate en Fairfax, Virginia, contra el estadounidense Terrel Williams. En aquel encuentro, Colón recibió reiterados "golpes de conejo", que son impactos ilegales dirigidos a la nuca y la parte posterior de la cabeza. A pesar de que el puertorriqueño llegó a reclamar la intervención del árbitro, el daño ya estaba hecho: esos golpes le provocaron un hematoma subdural que derivó en lesiones cerebrales irreversibles.

Tras el combate, el estado de salud de Prichard se deterioró rápidamente en los vestuarios, donde comenzó a sufrir mareos y pérdida del conocimiento. Fue trasladado de urgencia al hospital y permaneció en estado de coma durante 221 días. Al despertar, las secuelas neurológicas y motoras resultaron devastadoras, obligándolo a permanecer en una silla de ruedas y requiriendo cuidados especializados de forma permanente por el resto de su vida.

Colón recibió reiterados

Colón recibió reiterados "golpes de conejo" que lo dejó con secuelas neurológicas y motoras.

Durante los últimos once años, su madre, Nieves Meléndez, se convirtió en su pilar fundamental, brindándole atención las 24 horas del día y acompañándolo en intensas terapias con la esperanza de lograr alguna mejoría. La familia compartió en diversas ocasiones imágenes de su rehabilitación, convirtiendo a Colón en una figura de inspiración mundial que enfrentaba su difícil realidad con una valentía que trascendió el cuadrilátero.

El impacto de su caso fue tan profundo que la Comisión Mundial de Boxeo (WBC) implementó la denominada "Regla Prichard Colón". Esta normativa refuerza la prohibición de los golpes en la nuca y otorga a los árbitros mayores facultades para penalizar o descalificar a quienes los realicen, buscando evitar que otros boxeadores sufran tragedias similares. Además, en junio de 2021, el organismo lo nombró campeón honorario, entregándole el cinturón verde y oro con el que siempre soñó.

La comunidad boxística internacional despidió al exboxeador recordándolo como un "verdadero guerrero" cuyo espíritu jamás será olvidado. Por su parte, su padre mencionó que hizo todo lo posible por cumplir el deseo de Prichard de llevarlo de vacaciones a Puerto Rico, su tierra de raíces, antes de su partida final.

Los golpes que recibió Prichard Colón y le provocaron la muerte 11 años después

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