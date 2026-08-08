8 de agosto de 2026 Inicio
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Dos autos cayeron de un puente en Mendoza: murió una persona y hay seis heridos

El choque ocurrió en Guaymallén, cuando dos vehículos impactaron contra una barrera de contención y terminaron en la arteria inferior del viaducto.

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Una persona falleció tras el trágico accidente en Mendoza. 

Una persona falleció tras el trágico accidente en Mendoza. 

Los Andes

Un grave accidente ocurrió este sábado cerca de las 11:30 en Guaymallén, Mendoza, cuando una Nissan Kicks y un Jeep chocaron contra el guardarrail de un puente del Acceso Este y cayeron hacia la arteria inferior. Una persona murió en el lugar y otras seis resultaron heridas, entre ellas dos menores.

Barrio la Favorita, en Mendoza, dónde ocurrió el violento hecho que dejó un adolescente muerto. 
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El impacto provocó importantes daños en ambos vehículos y dejó la barrera de seguridad completamente desprendida sobre el puente, mientras los ocupantes quedaron atrapados y debieron ser rescatados por efectivos policiales, bomberos, personal de Defensa Civil y equipos del Servicio de Emergencias Coordinado.

Entre las personas lesionadas había dos niños, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Humberto Notti mediante un operativo sanitario, y uno de ellos permanece internado en estado grave y con pronóstico reservado. Los otros cuatro adultos heridos también recibieron asistencia y fueron derivados a distintos centros médicos.

El accidente en Guaymallén dejó un saldo de 6 heridos y un muerto.

El accidente en Guaymallén dejó un saldo de 6 heridos y un muerto.

Una víctima fatal y un imputado por homicidio culposo

La víctima fatal murió pese a las maniobras de reanimación realizadas por profesionales del SEC, mientras uno de los conductores involucrados quedó aprehendido y será imputado por homicidio culposo, de acuerdo con la información difundida por medios locales.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que analiza testimonios y registros de las cámaras de seguridad para establecer cómo se produjo el choque y determinar las responsabilidades correspondientes, en tanto Policía Científica realizó peritajes en el lugar para reconstruir la secuencia del siniestro.

El accidente ocurrió además mientras se desarrollaban obras programadas en el Acceso Este, por trabajos de reparación y mejoras en una pasarela peatonal, por lo que las autoridades habían solicitado circular con precaución y respetar la señalización preventiva. A raíz del operativo, el tránsito permaneció interrumpido durante varias horas.

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