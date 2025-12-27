27 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Truco asador: cómo usar mentón, labio y nariz puede ayudarte con el punto de la carne

Una técnica simple aporta referencias claras al momento de cocinar. La experiencia y el tacto ayudan a lograr mejores resultados.

Por
El método se apoya en sensaciones conocidas y ofrece una orientación rápida para quienes buscan mayor precisión.

El método se apoya en sensaciones conocidas y ofrece una orientación rápida para quienes buscan mayor precisión.

  • Un método práctico permite estimar la cocción de la carne sin cortar ni usar termómetro.
  • El chef Luciano Mazzetti propone comparar la textura con distintas zonas del rostro.
  • Mentón, labio y nariz funcionan como referencias rápidas para distintos niveles de cocción.
  • La técnica sirve como guía orientativa y se potencia con la experiencia frente a la parrilla.

Lograr el punto justo de la carne es uno de los mayores desafíos del asado y la cocina en general. Más allá de la experiencia o el corte que se haya elegido, existe un recurso muy fácil de utilizar que permite aproximarse al nivel de cocción sin necesidad de abrir la pieza ni utilizar herramientas especiales.

Cada plato parece pensado para disfrutar sin apuro
Te puede interesar:

Un clásico de Martínez que interpreta la cocina francesa con sensibilidad local

Gracias a este método, es posible evitar perder jugos al pinchar la carne. Incluso algunos cocineros recomiendan estas referencias táctiles. La textura, más que el color, se convierte en una señal clave para entender cómo está cocida una pieza.

Desde esa lógica, el chef Luciano Mazzetti difundió una técnica fácil de aplicar que toma como referencia distintas partes del rostro. El método se apoya en sensaciones conocidas y ofrece una orientación rápida para quienes buscan mayor precisión al momento de cocinar.

Asado-a-punto-cocción-sabrosa-pero-peligrosa

Cómo es el truco de usar mentón, labio y nariz para saber el punto de la carne del asado

La propuesta de Mazzetti parte de una comparación simple entre la firmeza de la carne y la textura de ciertas zonas de la cara. Al presionar la pieza con el dedo índice, se puede contrastar esa sensación con el mentón: si ambas superficies se sienten similares, la carne se encuentra en un punto intermedio de cocción.

El chef también señala que el labio inferior sirve como referencia para identificar una cocción baja. Esa suavidad indica una pieza todavía cruda o apenas sellada, ideal para quienes prefieren la carne jugosa y poco hecha. En el extremo opuesto, la nariz representa una textura más dura, asociada a una cocción avanzada o pasada.

carne punto

Este procedimiento permite estimar el estado interno de la carne sin necesidad de cortarla, lo que ayuda a conservar los jugos. Aunque no se trata de un sistema exacto, resulta útil como orientación, especialmente cuando se cocina a la parrilla o a la plancha y se busca rapidez.

La técnica mejora con la práctica y debe considerarse junto a otros factores como el tipo de corte, el grosor y la temperatura del fuego. La observación y la experiencia siguen siendo claves para acertar con el resultado final.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este rincón gastronómico nació de la búsqueda de dos amigos llamados Matías por replicar la clásica tapería madrileña en Buenos Aires

El restaurante de Buenos Aires con buena relación precio-calidad: ideal para ir con amigos

Uno de los espacios más singulares de la escena gastronómica y cultural de Buenos Aires

El arte de beber, comer y habitar la noche porteña

Este restaurante en Coghlan mantiene viva la tradición del clásico bodegón porteño. 

El bodegón barato cerca de Buenos Aires donde sirven el vino en pingüino

Un referente de la gastronomía peruana en Buenos Aires.

El restaurante de cocina criolla peruana que tienta con sus incorporaciones gastronómicas

Bilbao es un bar de tapas y vermut que rinde homenaje a la tradición española. 

El bar de tapas que convierte en plan cualquier momento del día

El sándwich de lomito es una estrella de la gastronomía porteña. 

El bodegón de Buenos Aires con un lomo que tiene rúcula y jamón crudo

Rating Cero

Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.
play

La película que la rompe en Netflix: la protagonizan Daniel Hendler y Carla Peterson

El músico tenía 80 años.

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

Esta película está cargada de acción y peleas coreografiadas.
play

Este es el mejor thriller español de Netflix y lo tenés que ver ya mismo

Matt Damon protagoniza La Odisea, lo último de Christopher Nolan.

La increíble transformación de Matt Damon para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan

La empresaria decidió guardar silencio ante los rumores de infidelidad de su pareja.

Escándalo total: aseguran que el novio de Wanda Nara intentó un acercamiento con Claudia Ciardone

El productor argentino confirmó que su estudio sigue siendo el lugar donde logra reinventarse.
play

Bizarrap y J Balvin lanzaron la BZRP Music Session #62 para cerrar el 2025

últimas noticias

Este jugador debutó en la Selección argentina durante las Eliminatorias 2026.

Scaloni lo convocó, brilló en Europa y ahora podría recalar en el fútbol sudamericano

Hace 6 minutos
play
Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.

La película que la rompe en Netflix: la protagonizan Daniel Hendler y Carla Peterson

Hace 17 minutos
El músico tenía 80 años.

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

Hace 25 minutos
A veces, cerrar el año no es hacer balance, sino hacer silencio interno.

Antes de que termine 2025: el ritual con la Luna en Géminis que libera la mente

Hace 35 minutos
Turismo de aventura entre ruinas mineras en plena montaña.

Turismo en Córdoba: el pueblo escondido y deshabitado que es una joyita

Hace 50 minutos