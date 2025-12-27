Truco asador: cómo usar mentón, labio y nariz puede ayudarte con el punto de la carne Una técnica simple aporta referencias claras al momento de cocinar. La experiencia y el tacto ayudan a lograr mejores resultados. Por + Seguir en







El método se apoya en sensaciones conocidas y ofrece una orientación rápida para quienes buscan mayor precisión.

Un método práctico permite estimar la cocción de la carne sin cortar ni usar termómetro.

El chef Luciano Mazzetti propone comparar la textura con distintas zonas del rostro.

Mentón, labio y nariz funcionan como referencias rápidas para distintos niveles de cocción.

La técnica sirve como guía orientativa y se potencia con la experiencia frente a la parrilla. Lograr el punto justo de la carne es uno de los mayores desafíos del asado y la cocina en general. Más allá de la experiencia o el corte que se haya elegido, existe un recurso muy fácil de utilizar que permite aproximarse al nivel de cocción sin necesidad de abrir la pieza ni utilizar herramientas especiales.

Gracias a este método, es posible evitar perder jugos al pinchar la carne. Incluso algunos cocineros recomiendan estas referencias táctiles. La textura, más que el color, se convierte en una señal clave para entender cómo está cocida una pieza.

Desde esa lógica, el chef Luciano Mazzetti difundió una técnica fácil de aplicar que toma como referencia distintas partes del rostro. El método se apoya en sensaciones conocidas y ofrece una orientación rápida para quienes buscan mayor precisión al momento de cocinar.

Asado-a-punto-cocción-sabrosa-pero-peligrosa Cómo es el truco de usar mentón, labio y nariz para saber el punto de la carne del asado La propuesta de Mazzetti parte de una comparación simple entre la firmeza de la carne y la textura de ciertas zonas de la cara. Al presionar la pieza con el dedo índice, se puede contrastar esa sensación con el mentón: si ambas superficies se sienten similares, la carne se encuentra en un punto intermedio de cocción.

El chef también señala que el labio inferior sirve como referencia para identificar una cocción baja. Esa suavidad indica una pieza todavía cruda o apenas sellada, ideal para quienes prefieren la carne jugosa y poco hecha. En el extremo opuesto, la nariz representa una textura más dura, asociada a una cocción avanzada o pasada.

carne punto Este procedimiento permite estimar el estado interno de la carne sin necesidad de cortarla, lo que ayuda a conservar los jugos. Aunque no se trata de un sistema exacto, resulta útil como orientación, especialmente cuando se cocina a la parrilla o a la plancha y se busca rapidez. La técnica mejora con la práctica y debe considerarse junto a otros factores como el tipo de corte, el grosor y la temperatura del fuego. La observación y la experiencia siguen siendo claves para acertar con el resultado final.