22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

De qué forma podés hacer que el asado tenga el sabor esperado con simples trucos

Con simples trucos y consejos de expertos, es posible lograr una parrillada más sabrosa, jugoso y bien cocido, cuidando el fuego, la parrilla y los tiempos de cocción.

Por
¿De qué forma podés hacer que el asado tenga el sabor esperado con simples trucos?.

¿De qué forma podés hacer que el asado tenga el sabor esperado con simples trucos?.

  • El asado es uno de los rituales gastronómicos más tradicionales en Argentina.
  • Muchos errores comunes pueden afectar el sabor final de la carne.
  • El resultado del asado no depende solo del corte elegido.
  • La preparación previa es tan importante como la cocción.

Desde cómo preparar la parrilla hasta el momento justo para salar la carne, pequeños trucos pueden transformar una comida común en una experiencia inolvidable. ¿De qué forma podés hacer que el asado tenga el sabor esperado con simples trucos?

Te puede interesar:

Incidentes entre trapitos y la Policía Bonaerense en el Palacio Municipal de Quilmes

Un buen asado no se apura ni se improvisa. El control del fuego, el respeto por los tiempos y la elección del corte son los secretos para lograr un plato sabroso, jugoso y bien cocido. Según especialistas en carnes, con algunos ajustes simples es posible conseguir un asado más jugoso, aromático y bien cocido.

asado

Cómo hacer para tener un asado perfecto según un experto

El chef Luis Guajardo, especialista en carnes, comparte una serie de recomendaciones fundamentales para mejorar el resultado del asado y potenciar su sabor.

Cómo preparar la parrilla correctamente

Antes de encender el fuego, la parrilla debe estar limpia para evitar sabores residuales:

  • Si es una parrilla a carbón, un truco eficaz es limpiarla con una cebolla, que ayuda a eliminar restos y aporta aroma.
  • Es importante que la parrilla esté bien caliente antes de colocar la carne.

Cuándo prender el fuego del asado

Uno de los errores más comunes es apurar el encendido:

  • Se recomienda prender el fuego unos 45 minutos antes de comenzar a asar.
  • El carbón debe colocarse en forma de pirámide, sin usar pastillas ni líquidos inflamables.
  • Aunque muchos evitan la grasa, el experto asegura que usar grasa ayuda a conservar el jugo y potenciar el sabor.

El momento justo para poner la carne para lograr un buen sellado

  • Las brasas deben tener un color gris, señal de que están en su punto ideal.
  • Un truco práctico es acercar la mano a la altura de la parrilla:
  • Si podés sostenerla entre 10 y 15 segundos, la temperatura es correcta según el punto de cocción buscado.

Cómo lograr el sabor preciso del asado

  • Evitá dar vuelta la carne constantemente: la paciencia es clave.
  • Cuando esté bien dorada de un lado, se da vuelta y se cocina menos tiempo del otro.
  • En cuanto a la sal, puede ser gruesa o fina, según el grosor del corte.
  • Para que quede jugosa, conviene retirar la carne un punto antes del deseado, ya que sigue cocinándose fuera de la parrilla.

Noticias relacionadas

play

El Colegio Palermo Chico expulsó a la familia del empresario acusado de abusar de los amigos de su hijo

¿El 24 y el 25 de diciembre son feriados en 2025?

Feriados en las fiestas 2025: ¿hay asueto el 24 y el 25 de diciembre?

Hasta el momento, más de 600 familias fueron afectadas

Feroz temporal en Corrientes: cayeron más de 100mm de agua y se inundaron distintos puntos de la ciudad

Se espera que las temperaturas superen los 30 grados

Cómo estará el clima en Nochebuena en Buenos Aires: ¿se viene la lluvia o va la mesa afuera?

Entre julio de 1976 y agosto de 1977 causó terror en NY

Aterrorizó en Nueva York, era sospechoso de varios crímenes y cayó por una multa de tránsito

El pesebre se transforma en una pieza decorativa independiente y gana protagonismo fuera del árbol.

Adiós al pesebre en el árbol de Navidad: la nueva alternativa que le da un toque minimalista

Rating Cero

Evangelina Anderson subió una foto en bikini acompañada de la música de Ian Luca. ¿Un guiño?

Evangelina Anderson, ¿en modo soltera? Las sugerentes fotos que subió en medio de la polémica con Ian Lucas

Se convirtió en uno de los estrenos más vistos del streaming.
play

De qué se trata Miss Carbón, la emocionante película basada en una historia argentina que es de lo más visto en Netflix

La Odisea se estrenará el 17 de julio de 2026.
play

Se conoció el primer tráiler oficial de La Odisea, la película más esperada de 2026

Hasta entonces, un emoji ha sido suficiente para recordarnos que Luke Cage no está olvidado. Solo está esperando su momento. 

Apareció en una nueva producción de Marvel y un emoji desató todo tipo de rumores: quién era y qué dijeron las redes

James Ransone estaba casado con Jamie McPhee, y a sus dos hijos. 

Qué se sabe sobre la muerte de James Ransone, el actor de IT y The Wire

Ed Sheeran dejó el cigarrillo y bajó 14 kilos

La impresionante transformación de Ed Sheeran: bajó 14 kilos y dejó de fumar y tomar cerveza

últimas noticias

play

Incidentes entre trapitos y la Policía Bonaerense en el Palacio Municipal de Quilmes

Hace 40 minutos
play

El Colegio Palermo Chico expulsó a la familia del empresario acusado de abusar de los amigos de su hijo

Hace 53 minutos
Un referente de la gastronomía peruana en Buenos Aires.

El restaurante de cocina criolla peruana que tienta con sus incorporaciones gastronómicas

Hace 55 minutos
Bilbao es un bar de tapas y vermut que rinde homenaje a la tradición española. 

El bar de tapas que convierte en plan cualquier momento del día

Hace 59 minutos
Evangelina Anderson subió una foto en bikini acompañada de la música de Ian Luca. ¿Un guiño?

Evangelina Anderson, ¿en modo soltera? Las sugerentes fotos que subió en medio de la polémica con Ian Lucas

Hace 1 hora