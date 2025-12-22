De qué forma podés hacer que el asado tenga el sabor esperado con simples trucos Con simples trucos y consejos de expertos, es posible lograr una parrillada más sabrosa, jugoso y bien cocido, cuidando el fuego, la parrilla y los tiempos de cocción. Por + Seguir en







¿De qué forma podés hacer que el asado tenga el sabor esperado con simples trucos?.

El asado es uno de los rituales gastronómicos más tradicionales en Argentina.

Muchos errores comunes pueden afectar el sabor final de la carne.

El resultado del asado no depende solo del corte elegido.

La preparación previa es tan importante como la cocción. Desde cómo preparar la parrilla hasta el momento justo para salar la carne, pequeños trucos pueden transformar una comida común en una experiencia inolvidable. ¿De qué forma podés hacer que el asado tenga el sabor esperado con simples trucos?

Un buen asado no se apura ni se improvisa. El control del fuego, el respeto por los tiempos y la elección del corte son los secretos para lograr un plato sabroso, jugoso y bien cocido. Según especialistas en carnes, con algunos ajustes simples es posible conseguir un asado más jugoso, aromático y bien cocido.

asado Cómo hacer para tener un asado perfecto según un experto El chef Luis Guajardo, especialista en carnes, comparte una serie de recomendaciones fundamentales para mejorar el resultado del asado y potenciar su sabor.

Cómo preparar la parrilla correctamente Antes de encender el fuego, la parrilla debe estar limpia para evitar sabores residuales:

Si es una parrilla a carbón, un truco eficaz es limpiarla con una cebolla, que ayuda a eliminar restos y aporta aroma.

Es importante que la parrilla esté bien caliente antes de colocar la carne. Cuándo prender el fuego del asado Uno de los errores más comunes es apurar el encendido: