¿De qué forma podés hacer que el asado tenga el sabor esperado con simples trucos?.
El asado es uno de los rituales gastronómicos más tradicionales en Argentina.
Muchos errores comunes pueden afectar el sabor final de la carne.
El resultado del asado no depende solo del corte elegido.
La preparación previa es tan importante como la cocción.
Desde cómo preparar la parrilla hasta el momento justo para salar la carne, pequeños trucos pueden transformar una comida común en una experiencia inolvidable. ¿De qué forma podés hacer que el asado tenga el sabor esperado con simples trucos?
Un buen asado no se apura ni se improvisa. El control del fuego, el respeto por los tiempos y la elección del corte son los secretos para lograr un plato sabroso, jugoso y bien cocido. Según especialistas en carnes, con algunos ajustes simples es posible conseguir un asado más jugoso, aromático y bien cocido.
Cómo hacer para tener un asado perfecto según un experto
El chef Luis Guajardo, especialista en carnes, comparte una serie de recomendaciones fundamentales para mejorar el resultado del asado y potenciar su sabor.
Cómo preparar la parrilla correctamente
Antes de encender el fuego, la parrilla debe estar limpia para evitar sabores residuales:
Si es una parrilla a carbón, un truco eficaz es limpiarla con una cebolla, que ayuda a eliminar restos y aporta aroma.
Es importante que la parrilla esté bien caliente antes de colocar la carne.
Cuándo prender el fuego del asado
Uno de los errores más comunes es apurar el encendido:
Se recomienda prender el fuego unos 45 minutos antes de comenzar a asar.
El carbón debe colocarse en forma de pirámide, sin usar pastillas ni líquidos inflamables.
Aunque muchos evitan la grasa, el experto asegura que usar grasa ayuda a conservar el jugo y potenciar el sabor.
El momento justo para poner la carne para lograr un buen sellado
Las brasas deben tener un color gris, señal de que están en su punto ideal.
Un truco práctico es acercar la mano a la altura de la parrilla:
Si podés sostenerla entre 10 y 15 segundos, la temperatura es correcta según el punto de cocción buscado.
Cómo lograr el sabor preciso del asado
Evitá dar vuelta la carne constantemente: la paciencia es clave.
Cuando esté bien dorada de un lado, se da vuelta y se cocina menos tiempo del otro.
En cuanto a la sal, puede ser gruesa o fina, según el grosor del corte.
Para que quede jugosa, conviene retirar la carne un punto antes del deseado, ya que sigue cocinándose fuera de la parrilla.