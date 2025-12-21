21 de diciembre de 2025 Inicio
El asado de fin de año en una fábrica de ataúdes que causó furor en redes sociales

Un usuario de la red social X compartió una serie de imágenes de una parrilla hecha con un féretro y su posteo se hizo viral.

La parrilla con forma de féretro.

Un asado de fin de año en una fábrica de ataúdes se volvió tendencia en la red social X tras la difusión de imágenes de una parrilla fabricada con la forma de un féretro. La particular escena fue capturada y compartida por un usuario que asistió al evento invitado por el dueño del establecimiento.

Los científicos hablaron de un momento histórico al localizar la estrella en el fondo del Mar Argentino.
Video: apareció otra "estrella culona" en el streaming del CONICET y fue furor en redes

El autor de la publicación detalló el contexto del encuentro mediante un posteo que capturó rápidamente la atención de miles de internautas. “Vine a comer el asado de fin de año a la fábrica de mi amigo (hacen ataúdes) y esta es la parrilla”, escribió el invitado para acompañar las fotografías del singular dispositivo metálico.

Más allá de la estructura para cocinar, el registro fotográfico mostró el interior del taller con numerosos cajones apilados, lo que acentuó la temática fúnebre del lugar. Al respecto, el usuario comentó con ironía: “Cualquier lugar al que mires es una potencial tapa de disco de death metal, es fascinante”.

El contenido alcanzó un alto impacto digital en la plataforma. La originalidad volcada en la fabricación del implemento de cocina y el entorno poco habitual del festejo fueron los factores determinantes de su viralización.

La publicación desató una ola de interacciones cargadas de humor negro entre los usuarios. Entre las respuestas más replicadas figuran frases como "no preguntes de dónde salió la carne“ o ”hacen un asado que te morís".

