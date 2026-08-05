Triple lesbicidio de Barracas: las pericias complicaron a Justo Barrientos y la querella dio por probado el odio

Las abogadas querellantes consideraron acreditadas la autoría y probado el agravante de odio. La última audiencia agendada tendrá lugar este viernes, pero el final del juicio podría posponerse para octubre o noviembre.

La novena audiencia del juicio por el triple lesbicidio de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante en Barracas contra Justo Fernando Barrientos se centró en la reconstrucción técnica del crimen a partir del testimonio de bomberos; peritos que trabajaron en la escena, como el inspector Gustavo Castro Vidriales; una licenciada en Criminalística y quienes realizaron informes a partir de las pericias.

Vidriales declaró ante el Tribunal en lo Criminal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por Adrián Pérez Lance, que en el pasillo que daba a la habitación que compartían las cuatro mujeres sintió "olor a alcohol" y había un balde "vacío" cerca de la puerta, que también "tenía olor a alcohol".

"Tengo que secuestrar todas las evidencias que puedo aportar para la Justicia y a mí se me hizo como que el balde en su interior hubiese tenido cierto producto", explicó el inspector en la sala judicial. Afirmó que había marcas de fuego "solamente sobre la cama" e hipotetizó, sobre el crimen: "Para que la sustancia tenga incursión en el siniestro, lo que creo que pasó fue que alguien derramó sobre la cama este líquido inflamable y encendió con algún tipo de elemento que pueda aportar la energía, un encendedor o fósforo o demás".

Barrientos está imputado por "homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con un medio idóneo para generar peligro común, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento y por haber sido cometido con odio" y esperó el juicio detenido de forma preventiva en Complejo Penitenciario de Ezeiza . La pena más alta para este crimen es la prisión perpetua, según el artículo 80 del Código Penal.

Para la abogada Samanta Pedrozo, parte de la querella en representación de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), los testimonios de este miércoles probaron la autoría de Barrientos y el agravante de odio: "Alguien que planifica este hecho, que lo ejecuta, que lo lleva adelante e insiste con lograr el resultado es alguien que actúa motivado por el odio".

"Claramente puso la sustancia adentro del balde, la prendió y la arrojó al sector de las camas, que es donde se generó el fuego, donde estaban sentadas Roxana y Pamela, hoy pudimos probar eso", apuntó Pedrozo a C5N, y agregó: "Pudimos probar que después del ataque se fue al baño de la terraza y se provocó una autolesión".

View this post on Instagram

La abogada querellante de la única sobreviviente del ataque, Sofía Castro Riglos, remarcó que se pudo descartar la hipótesis de que Barrientos había intentado prender fuego el edificio ya que el incendio "se concentró adentro de la habitación" de las lesbianas y afirmó a la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más que "queda muy claro con lo que dijeron los técnicos hoy que esto es un lesbicidio, que el objeto del ataque eran ellas".

Además, Luciana Sánchez destacó el testimonio de un bombero que "dio una descripción de que eran quemaduras terribles y que lo único que se escuchaba eran alaridos y gritos de tremendo dolor". En la misma línea, Pedrozo se refirió a la posibilidad de que Castro Riglos sume su testimonio: "Sofía vio derretirse frente a sus ojos a su novia y a sus amigas, no está en condiciones de declarar".

View this post on Instagram

La próxima audiencia agendada es este viernes a las 9:30 y declarará personal médico. Luego, el tribunal deberá fijar las últimas fechas para el desarrollo de los alegatos de las tres querellas, el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi y el abogado defensor Ricardo Antonio Richiello para dar lugar a la sentencia.

Por distintos pedidos de licencia de parte de una de las querellas, del juez y del fiscal en los próximos dos meses y otros compromisos judiciales, Pedrozo señaló que "no hay fecha de alegatos" y estimó que estos y la lectura de la sentencia podrían llegar a fijarse para "octubre o noviembre". "Estamos pidiendo una cadena perpetua y es algo que se tiene que re fundamentar", concluyó.

La novena audiencia del juicio oral a Justo Barrientos por el triple lesbicidio en Barracas