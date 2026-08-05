5 de agosto de 2026 Inicio
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Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: cuándo deja de llover

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie recomendaciones por fuerte caída de agua y nevada en provincias cordilleranas. Qué dice el pronóstico extendido de cara al fin de semana.

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Las lluvias en el AMBA culminarán este miércoles. 

Las lluvias en el AMBA culminarán este miércoles. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una serie de alertas por fuerte caída de agua y nevada en provincias cordilleranas. Por su parte, para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el pronóstico marca una inestabilidad climática durante la mañana y que finalicen las lluvias entrada la noche.

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Las provincia de Neuquén y Mendoza estarán alcanzadas por una alerta naranja por nevada y amarilla por fuertes lluvias. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Por su parte, desde Meteored, detallaron sobre el AMBA "la probabilidad de tiempo severo es menor, pero de todas maneras podrán ser destacadas las lluvias a lo largo de la jornada, con algunas tormentas puntualmente fuertes, y además el posterior efecto del viento intenso del sur con ráfagas una vez que madure el centro de bajas presiones a nivel superficial en la región".

Cómo estará el clima en el AMBA

Durante la mañana, el SMN pronostica un 40% de lluvias aisladas, con una temperatura que los 13°C y vientos del este a una velocidad de hasta 22 km/h. Por la tarde, la temperatura máxima tocará los 16°C, con cielo algo nublado. De cara al fin de semana, el sol regresará, las lluvias se alejarán y la temperatura alcanzará los 15ºC.

Cómo será el clima en agosto 2026 con la llegada de "El Niño"

Las condiciones climáticas en Argentina podrían presentar cambios durante este mes debido al avance de un conocido evento atmosférico , que ya comenzó a consolidarse y promete modificar el patrón de lluvias durante el final del invierno y el inicio de la primavera. ¿Cómo será el clima en agosto de 2026 con la llegada de “El Niño”?.

Según los principales modelos meteorológicos, el impacto se sentirá principalmente en el este del país, donde se esperan precipitaciones por encima de los valores habituales para esta época del año. El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), uno de los sistemas de pronóstico más utilizados a nivel internacional, anticipa una tendencia hacia un período más húmedo en distintas zonas de Argentina.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que existe una probabilidad superior al 90% de que el evento oceánico-atmosférico se consolide durante la segunda mitad de 2026. “El Niño” es un suceso climático asociado al calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, que puede alterar los patrones de lluvias y temperaturas en distintas partes del mundo. En nuestro pais, suele favorecer períodos más húmedos en la región centro y este del territorio. Este escenario refuerza las previsiones que indican una mayor influencia del fenómeno durante el trimestre comprendido entre agosto y octubre, con cambios en la circulación atmosférica regional y un aumento de las precipitaciones en el este argentino.

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