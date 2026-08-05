Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: cuándo deja de llover El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie recomendaciones por fuerte caída de agua y nevada en provincias cordilleranas. Qué dice el pronóstico extendido de cara al fin de semana. Por Agregar C5N en









Las lluvias en el AMBA culminarán este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una serie de alertas por fuerte caída de agua y nevada en provincias cordilleranas. Por su parte, para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el pronóstico marca una inestabilidad climática durante la mañana y que finalicen las lluvias entrada la noche.

Las provincia de Neuquén y Mendoza estarán alcanzadas por una alerta naranja por nevada y amarilla por fuertes lluvias. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Por su parte, desde Meteored, detallaron sobre el AMBA "la probabilidad de tiempo severo es menor, pero de todas maneras podrán ser destacadas las lluvias a lo largo de la jornada, con algunas tormentas puntualmente fuertes, y además el posterior efecto del viento intenso del sur con ráfagas una vez que madure el centro de bajas presiones a nivel superficial en la región".

Cómo estará el clima en el AMBA Durante la mañana, el SMN pronostica un 40% de lluvias aisladas, con una temperatura que los 13°C y vientos del este a una velocidad de hasta 22 km/h. Por la tarde, la temperatura máxima tocará los 16°C, con cielo algo nublado. De cara al fin de semana, el sol regresará, las lluvias se alejarán y la temperatura alcanzará los 15ºC.

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