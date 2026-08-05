Quién era Pablo Víctor Balario, el periodista que murió durante el estreno de su streaming Fue una de las voces más reconocidas de la localidad bonaerense y había apostado por un proyecto digital que debutó días antes de su muerte. Agregar C5N en









Pablo Balario estaba en su primer programa de streaming cuando sufrió un infarto que le provocó la muerte. Redes sociales

Pablo Víctor Balario murió a los 49 años durante la primera transmisión de Comadreja TV, el canal de streaming que había creado junto a colaboradores en Sierra de la Ventana. El periodista, locutor y conductor se descompensó mientras estaba al aire y, pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Balario era una de las figuras más reconocidas de la comunicación local y durante años estuvo vinculado a los medios de la zona turística en la que vivía. Tras haber vivido en Buenos Aires, donde sufrió un infarto tiempo atrás, decidió mudarse hace una década a Villa Ventana en busca de una vida más tranquila y luego se radicó en Sierra de la Ventana.

Pablo Balario junto a María Cristina Calónico, la presidenta de la Asociación de Fomento de Villa Ventana. Él ocupaba el cargo de vicepresidente. Redes sociales Además de su trabajo periodístico, se destacó por su participación en festivales, celebraciones populares y distintos eventos de la región. Su cercanía con los vecinos lo convirtió en una referencia de la comunidad, mientras también desarrollaba otra de sus pasiones: la música, con presentaciones como cantante y tecladista.

El proyecto personal que Pablo Balario puso en marcha antes de su muerte En los últimos meses, Pablo Balario había impulsado Comadreja TV, una propuesta de contenidos locales con entrevistas, actualidad y entretenimiento que buscaba fortalecer la identidad de la zona a través de las plataformas digitales. El proyecto había significado un nuevo desafío profesional y contaba con la participación de un equipo de colaboradores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Comadrejatv (@comadrejatvok) Tras conocerse la noticia, familiares, colegas e instituciones expresaron su dolor por la pérdida. Desde las redes sociales del canal lo despidieron con un mensaje en el que destacaron la importancia de continuar con el sueño que habían construido juntos: "La urgencia de la vida, y de la muerte, toma sus propias decisiones y ahí nos quedamos de pronto con las manos vacías y el alma rota".