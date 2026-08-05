Voto clave: la senadora Beatriz Ávila de Tucumán rechazará las modificaciones a la Ley de Tierras La Secretaría de Comunicación de la provincia difundió la posición del gobernador Osvaldo Jaldo, quien afirmó que la senadora se opondrá al proyecto impulsado por el Gobierno. Por Agregar C5N en









Jaldo, gobernador de Tucumán.

La búsqueda de los votos necesarios para aprobar la ley de Inviolabilidad de la propiedad sumó este miércoles un nuevo obstáculo para el Gobierno de Javier Milei. La Secretaría de Comunicación de Tucumán informó que, de acuerdo con las conversaciones mantenidas por el gobernador Osvaldo Jaldo con las senadoras nacionales Beatriz Ávila y Sandra Mendoza rechazarán el proyecto cuando sea debatido este jueves en el Senado.

La definición representa un golpe para los planes oficiales, ya que en la Casa Rosada mantenían expectativas de conseguir el acompañamiento de Ávila. Desde los bloques opositores cuestionan la iniciativa al advertir que, pese a las modificaciones incorporadas durante su tratamiento, favorece la extranjerización de la tierra y debilita los resguardos sobre la propiedad de territorios argentinos.

Según transmitió el Gobierno tucumano, Jaldo sostuvo que las dos senadoras le manifestaron su decisión de votar en contra del proyecto y aseguró que ambas mantienen una postura firme frente a la iniciativa. El mandatario provincial reiteró además su rechazo a cualquier modificación que permita una mayor participación de extranjeros en la propiedad de tierras, aunque remarcó que sí considera positiva la llegada de inversiones productivas.

El gobernador también señaló que el texto sufrió cambios de último momento como consecuencia de la falta de apoyos suficientes en la Cámara alta y remarcó que esos cambios deberán ser analizados antes de la votación. Aun así, insistió en que la tierra "debe seguir siendo de los argentinos" y cuestionó cualquier medida que, a su entender, implique flexibilizar ese principio.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la posición que adoptará el Bloque Independencia ante el tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad.https://t.co/5t7UhWnxzU — Gobierno de Tucumán (@GobiernoTucuman) August 5, 2026 Poroteo abierto y otra baja para las expectativas oficiales A menos de 24 horas de la sesión, el conteo de votos continúa extremadamente ajustado y ninguna de las dos posiciones da por asegurado el resultado. La definición dependerá de un puñado de senadores que todavía generan incertidumbre, mientras el oficialismo y la oposición mantienen intensas negociaciones para reunir las voluntades necesarias.