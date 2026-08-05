5 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Voto clave: la senadora Beatriz Ávila de Tucumán rechazará las modificaciones a la Ley de Tierras

La Secretaría de Comunicación de la provincia difundió la posición del gobernador Osvaldo Jaldo, quien afirmó que la senadora se opondrá al proyecto impulsado por el Gobierno.

Por
Jaldo

Jaldo, gobernador de Tucumán.

La búsqueda de los votos necesarios para aprobar la ley de Inviolabilidad de la propiedad sumó este miércoles un nuevo obstáculo para el Gobierno de Javier Milei. La Secretaría de Comunicación de Tucumán informó que, de acuerdo con las conversaciones mantenidas por el gobernador Osvaldo Jaldo con las senadoras nacionales Beatriz Ávila y Sandra Mendoza rechazarán el proyecto cuando sea debatido este jueves en el Senado.

Puerto Libertad es una localidad de 10.500 habitantes. 
Te puede interesar:

Rechazo a la Ley de Tierras: un intendente de Misiones expuso los inconvenientes del proyecto del Gobierno

La definición representa un golpe para los planes oficiales, ya que en la Casa Rosada mantenían expectativas de conseguir el acompañamiento de Ávila. Desde los bloques opositores cuestionan la iniciativa al advertir que, pese a las modificaciones incorporadas durante su tratamiento, favorece la extranjerización de la tierra y debilita los resguardos sobre la propiedad de territorios argentinos.

Según transmitió el Gobierno tucumano, Jaldo sostuvo que las dos senadoras le manifestaron su decisión de votar en contra del proyecto y aseguró que ambas mantienen una postura firme frente a la iniciativa. El mandatario provincial reiteró además su rechazo a cualquier modificación que permita una mayor participación de extranjeros en la propiedad de tierras, aunque remarcó que sí considera positiva la llegada de inversiones productivas.

El gobernador también señaló que el texto sufrió cambios de último momento como consecuencia de la falta de apoyos suficientes en la Cámara alta y remarcó que esos cambios deberán ser analizados antes de la votación. Aun así, insistió en que la tierra "debe seguir siendo de los argentinos" y cuestionó cualquier medida que, a su entender, implique flexibilizar ese principio.

Poroteo abierto y otra baja para las expectativas oficiales

A menos de 24 horas de la sesión, el conteo de votos continúa extremadamente ajustado y ninguna de las dos posiciones da por asegurado el resultado. La definición dependerá de un puñado de senadores que todavía generan incertidumbre, mientras el oficialismo y la oposición mantienen intensas negociaciones para reunir las voluntades necesarias.

En ese escenario, todavía resta definirse qué ocurrirá con la participación de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó que vote de manera remota desde Mendoza debido a su embarazo, aunque la modalidad deberá ser aprobada por el pleno del Senado al inicio de la sesión.

Al mismo tiempo, el oficialismo recibió otra señal adversa. El senador radical por La Pampa Daniel Kroneberger confirmó al diario La Arena que votará en contra de las modificaciones a la Ley de Tierras impulsadas por el Gobierno nacional. El pampeano figuraba entre los legisladores que estaban en duda sobre su acompañamiento al proyecto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Ley de Tierras: Villarruel autorizó a Fernández Sagasti a participar de la sesión de manera virtual

Las negociaciones de Bullrich fueron recibidas con recelo por Sturzenegger.

Ley de Tierras: en medio de las tensiones entre Bullrich y Sturzenegger, el Gobierno busca destrabar los votos

las modificaciones mas importantes de la ley de tierras que anuncio patricia bullrich

Las modificaciones más importantes de la Ley de Tierras que anunció Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, senadora del bloque de La Libertad Avanza.

El oficialismo se prepara para debatir la Ley de Tierras: "No nos van a correr con la soberanía"

La senadora publicó un video en redes sociales.

Fernández Sagasti pidió participar virtualmente de la sesión por la Ley de Tierras

El Gobierno reúne a su mesa política para terminar de definir los cambios a la Ley de Propiedad Privada

El Gobierno reunió a su mesa política para terminar de definir los cambios a la Ley de Propiedad Privada

Rating Cero

Con su estilo permitió abrir nuevos horizontes al género por el que logró la fama.

Dolor en la música: murió un histórico guitarrista que marcó una era

El artista decidió compartir sus sensaciones tras el revuelo de la famosa con el exdiputado.

Qué dijo L-Gante tras el escándalo de su ex con Facundo Moyano

Se había hecho conocido por su participación en un popular reality junto a su pareja.

Tragedia: murió un famoso modelo en un accidente de tránsito mientras grababa una publicidad

¿Quiénes se reconciliaron? 

Inesperada reconciliación entre un conductor y una modelo: la imagen que lo comprueba

Rubén Rada fue hospitalizado por una neumonía bilateral.

Preocupación por la salud de Rubén Rada: por qué fue hospitalizado en las últimas horas

El público de Rosalía cantó: La Patria no se vende. 

En pleno show de Rosalía, el público rechazó la modificación de la Ley de Tierras: "La patria no se vende"

últimas noticias

Con su estilo permitió abrir nuevos horizontes al género por el que logró la fama.

Dolor en la música: murió un histórico guitarrista que marcó una era

Hace 19 minutos
Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Tras acordar la llegada de Enner Valencia, Boca busca un nuevo delantero

Hace 20 minutos
Jaldo, gobernador de Tucumán.

Voto clave: la tucumana Ávila rechazará las modificaciones a la Ley de Tierras

Hace 30 minutos
Otra fallida presentación de Javier Iguacel en el juicio Cuadernos.

Causa Cuadernos: Iguacel repitió falsedades, trastabilló y se quedó sin respuestas

Hace 39 minutos
El artista decidió compartir sus sensaciones tras el revuelo de la famosa con el exdiputado.

Qué dijo L-Gante tras el escándalo de su ex con Facundo Moyano

Hace 41 minutos