Convertirán una antigua estación de tranvías en un espacio público para los porteños El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires construirá una plaza pública en la antigua terminal de tranvías del barrio de San Cristóbal, ubicada entre las calles Matheu, Alberti, Constitución y la avenida Pavón. Estará terminada en un año. Por Agregar C5N en









El terreno tiene 13.550 metros cuadrados.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires construirá una plaza pública en la antigua terminal de tranvías del barrio de San Cristóbal, ubicada entre las calles Matheu, Alberti, Constitución y la avenida Pavón. El proyecto, con finalización prevista para el segundo semestre de 2027, beneficiará a más de 20 mil vecinos para paliar la falta histórica de espacios verdes en la comuna.

El terreno de 13.550 metros cuadrados sumará césped, arbolado y arbustos al entorno urbano. Además, el sitio ofrecerá un patio de juegos con piso de caucho, una cancha deportiva, postas aeróbicas y un sector cultural semicubierto para exposiciones artísticas.

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el alcance de la iniciativa. "De las 100 ciudades más pobladas del mundo, Buenos Aires es la séptima con mayor cantidad de espacios verdes. Pero eso no nos alcanza, seguimos desafiándonos y vamos por más lugares con actividades al aire libre para los porteños", dijo el funcionario.

La intervención arquitectónica preservará la identidad histórica del lugar. Las autoridades conservarán la fachada ferroviaria de ladrillos, a la par que las antiguas estructuras metálicas del predio funcionarán como pérgolas integradas al paisaje vecinal.

Una estación con más de 100 años de historia y diversos usos El edificio original data del año 1904, cuando se levantó la terminal del tranvía Metropolitano. Por esas vías circulaban cuatro líneas, con conexiones a distintos puntos del territorio de la Capital Federal.

El tranvía dejó su rol de transporte público en 1963 y los trolebuses ocuparon ese lugar. En esa época, el sitio se convirtió en la cabecera de las líneas 311 y 312, cuyos recorridos hacia Retiro todavía perduran en los trayectos actuales de los colectivos 61 y 62. Durante las últimas seis décadas, el recinto ofició de depósito de utilería para canales de televisión. En la actualidad, sus galpones almacenan materiales, unidades de subte fuera de servicio y dependencias administrativas de la empresa estatal porteña.