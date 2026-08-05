Lula da Silva tildó de "irresponsable" a Estados Unidos por revocar la visa de la embajadora de Brasil

El presidente del país vecino cargó contra el gobierno de Donald Trump por la medida, que profundizó la tensión política entre ambas administraciones. "Queremos que nos traten con respeto", remarcó.

El presidente de Brasil, Lula da Silva , cargó contra el gobierno de Donald Trump después de que revocara la visa de la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Viotti , y remarcó que se trata de una medida "irresponsable" . La decisión profundizó la tensión política entre ambas administraciones, marcada especialmente por conflictos comerciales.

El Gobierno descartó un pedido de disculpas de Milei a Lula, pero mantendrá la relación con Brasil

En diálogo con unos canales de YouTube especializados en ciencia, Lula cuestionó a la administración republicana y advirtió sobre la relación entre ambas países. "Me parece una actitud irresponsable e imprudente, impensada para un país que tiene 203 años de diplomacia, de relación diplomática. Así que es innecesario. A Estados Unidos no le importa tener un embajador en Brasil" , remarcó.

"Hace un año y medio que Trump está en el poder y no envió a nadie aquí. ¿Y ahora pretenden enviar uno y creen que estamos obligados a hacerlo en la fecha que ellos quieren? No es justo ni posible. Queremos que nos traten con respeto" , aseveró en esta línea.

Los dichos del líder del Partido de los Trabajadores ocurrieron después de la medida del Departamento de Estado estadounidense, que constituyó una respuesta diplomática ante el retraso del gobierno de Lula en conceder el beneplácito al embajador designado por la administración de Trump, Daniel Pérez . La sanción no implica la expulsión de la diplomática del país norteamericano.

En tal sentido, un alto funcionario explicó bajo condición de anonimato que "la medida consistió en revocar o cancelar la visa de un diplomático de alto rango. Esto no equivale a expulsarlo del país. Significa que se encuentra aquí, pero sin visa, y que esta le sería restituida si se restablece la situación mediante la aprobación de nuestro candidato a embajador".

El conflicto abarca también la negativa de Brasilia a conceder visados a representantes de la Casa Blanca. En marzo, las autoridades brasileñas denegaron la entrada a una delegación invitada a un foro sobre minerales críticos, y recientemente rechazaron los permisos del subsecretario para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo para una visita de rutina.

Brasil ordenó retirar a su embajador en la Argentina

El Gobierno de Brasil ordenó retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y redujo al mínimo la relación diplomática con la Argentina al nivel de encargado de negocios, tras la reciente escalada de tensión por "las reiteradas agresiones de Milei".

La inédita medida implica que el vínculo bilateral ya no contará con un diplomático de carrera al frente de la representación en la capital argentina.

"Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacia el Presidente hacen inevitable esa decisión", indicaron desde el gobierno brasileño. Por el momento, se desconoce si Argentina actuará en consecuencia y tomará la misma medida.