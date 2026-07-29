Vecinos en guerra en Villa Devoto: discutió con un hombre y baleó a su perro

El agresor habría amenazado al dueño y, luego, regresó con un rifle de aire comprimido para dispararle a una de sus mascotas. "El tipo estaba muy loco. Gritaba que lo había mordido. Nunca pensé que esta persona iba a cumplir la amenaza que hizo de matarlo a él y tirarme a mí", expresó el dueño del perro en C5N.

Vecinos en guerra y venganza con la mascota: discutió con un hombre y baleó a su perro en Villa Devoto

Una pelea entre vecinos terminó con un perro herido de un balinazo en el barrio porteño de Villa Devoto. El agresor habría acusado al animal de haberlo mordido y, luego de amenazar al dueño, regresó a su casa, tomó un rifle de aire comprimido y le disparó al animal.

El perro, llamado Rocco , tuvo que ser operado para extraerle el balín que había quedado alojado en su cuerpo. Ahora se recupera y debe utilizar un collar isabelino para evitar tocarse los puntos de la intervención . Mientras tanto, su dueño realizó una denuncia y busca identificar al hombre que efectuó el disparo.

Eduardo, el dueño de Rocco, contó en diálogo con C5N que el episodio ocurrió cuando estaba saliendo de su casa junto a su esposa. Según relató, el vecino se acercó visiblemente alterado y aseguró que el perro había mordido a su hija.

"El tipo estaba muy loco. Gritaba que lo había mordido. Justo estábamos saliendo con mi mujer. Era de noche. Él estaba con un perro suelto. Por lo que entiendo que no debe vivir muy lejos de acá", relató.

De acuerdo con su testimonio, el hombre lo amenazó durante la discusión: "Me dijo: 'Si paso con mi hija y la muerde, te mato a vos y a tu perro' ". Eduardo aseguró que nunca imaginó que el vecino cumpliría con su amenaza. "Estamos preocupados. Nunca pensé que esta persona iba a cumplir la amenaza que hizo de matarlo a él y tirarme a mí", expresó.

Después de la discusión, el hombre regresó con un rifle de aire comprimido y disparó contra Rocco. En un primer momento, Eduardo pensó que el animal tenía una garrapata, pero luego descubrió que se trataba de un balín.

"Lo llevé a la Facultad de Veterinaria y se lo sacaron. Ahí mismo hice la denuncia", explicó. Tras el ataque, además, encontraron otros proyectiles en las inmediaciones. "Después descubrimos más balines tirados por el piso. En la puerta había clavado uno", señaló.

El dueño del perro reconoció que ahora teme por la seguridad de Rocco y por la suya. "Ahora tengo miedo de dejarlo solo porque tengo miedo de que vuelva. Ahora que sabe que está vivo, que sabe que no pudo hacer lo que prometió hacer, vuelva a dispararle", sostuvo.

La denuncia fue radicada por amenazas y, según Eduardo, el objetivo es identificar al responsable. "A través de un identikit estamos tratando de descubrir quién es", indicó. También contó que revisaron las cámaras de seguridad de la zona, aunque hasta el momento no pudieron obtener imágenes que permitan reconocerlo: "Buscamos en las cámaras del barrio, pero no sale nada".

"Este vecino no debe vivir muy lejos de acá", afirmó Eduardo, quien remarcó que hace décadas reside en Villa Devoto y nunca había tenido un conflicto de este tipo. "Mi intención es saber quién es la persona para que sepa que no tiene tanta impunidad como cree", manifestó. Y concluyó: "Hace 40 años que vivo acá. Nunca tuve ningún problema con nadie".