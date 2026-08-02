Paro nacional de CTERA: cuánto dura y a qué distritos afecta la medida docente

CTERA convocó una medida nacional y varias provincias podrían quedar sin clases. En Buenos Aires, el impacto será mayor por la adhesión de SUTEBA y otros gremios

CTERA convocó a un para nacional desde este lunes 3 de agosto. (agencia NA)

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina ( CTERA ) convocó a un paro docente nacional para el lunes 3 de agosto , una medida que tendrá impacto en escuelas públicas de distintas provincias y que también contará con la adhesión de otros sectores estatales y universitarios.

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El reclamo de los gremios está vinculado a la falta de convocatoria a una paritaria docente nacional , por mayor financiamiento educativo y el rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

La medida de fuerza del lunes alcanzará a:

En territorio bonaerense se espera uno de los mayores niveles de impacto, ya que la adhesión de los principales gremios docentes podría dejar a miles de alumnos sin clases durante la jornada.

Mientras que la convocatoria nacional está prevista para el lunes, algunos sectores extenderán la protesta durante el martes 4 de agosto.

En la Provincia de Buenos Aires, las seccionales opositoras de SUTEBA Multicolor anunciaron un paro de 48 horas, por lo que mantendrán la medida durante ambas jornadas.

Entre las seccionales que adhirieron se encuentran:

La Matanza.

Tigre.

Mar del Plata.

Bahía Blanca.

Otros distritos bonaerenses con representación de la corriente Multicolor.

Además, en la Ciudad de Buenos Aires, los docentes agrupados en Ademys continuarán con la protesta durante el martes, en rechazo a las políticas educativas nacionales y porteñas.