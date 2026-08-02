Paro nacional de CTERA: cuánto dura y a qué distritos afecta la medida docente

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro docente nacional para el lunes 3 de agosto, una medida que tendrá impacto en escuelas públicas de distintas provincias y que también contará con la adhesión de otros sectores estatales y universitarios.
El reclamo de los gremios está vinculado a la falta de convocatoria a una paritaria docente nacional, por mayor financiamiento educativo y el rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.
La medida de fuerza del lunes alcanzará a:
- Docentes y auxiliares estatales de todo el país nucleados en CTERA y gremios adheridos.
- Trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, donde confirmaron su participación sindicatos como SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET.
- Trabajadores estatales de ATE, que acompañarán la jornada de protesta.
- Docentes universitarios, con la participación de gremios como CONADU Histórica.
- Escuelas privadas, donde la adhesión dependerá de los docentes afiliados a los sindicatos que acompañen la medida.
En territorio bonaerense se espera uno de los mayores niveles de impacto, ya que la adhesión de los principales gremios docentes podría dejar a miles de alumnos sin clases durante la jornada.
Qué pasa el martes 4: dónde continúa el paro
Mientras que la convocatoria nacional está prevista para el lunes, algunos sectores extenderán la protesta durante el martes 4 de agosto.
En la Provincia de Buenos Aires, las seccionales opositoras de SUTEBA Multicolor anunciaron un paro de 48 horas, por lo que mantendrán la medida durante ambas jornadas.
Entre las seccionales que adhirieron se encuentran:
- La Matanza.
- Tigre.
- Mar del Plata.
- Bahía Blanca.
- Otros distritos bonaerenses con representación de la corriente Multicolor.
Además, en la Ciudad de Buenos Aires, los docentes agrupados en Ademys continuarán con la protesta durante el martes, en rechazo a las políticas educativas nacionales y porteñas.