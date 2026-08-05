Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de agosto

El oficial minorista opera a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación. El tipo de cambio cerró julio con un alza acumulada de $10.

El dólar oficial cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación, luego de haber subido $5 en el inicio de la semana . Sin embargo, no hubo variaciones en los últimos dos días.

En el inicio de agosto, el dólar se mantuvo arriba de los $1.500

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673 .

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025 . Este lunes la entidad adquirió u$s18 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En julio, totalizó los u$s 2162 millones.

La divisa estadounidense cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.496.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.583,50 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.520,94.