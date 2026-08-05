Boca le gana 1 a 0 a Estudiantes en Parque Patricios Santiago Ascacibar marcó el gol del Xeneize sobre el final del primer tiempo ante el Pincha, en el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura que se disputa en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Por Agregar C5N en









Boca juega contra Estudiantes en el Ducó. Redes sociales

Boca vence 1 a 0 con Estudiantes en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde juega de local por el encuentro postergado de la segunda fecha del Torneo Clausura. Santiago Ascacibar. Dirige Nazareno Arasa, mientras que Silvio Trucco está a cargo del VAR.

Boca controló la pelota en el arranque del partido e intentó generar peligro por las bandas. Sin embargo, el equipo del "Vasco" no logró remates claros al arco defendido por Fabricio Iacovich. La primera situación de riesgo fue para Estudiantes, con una pirueta de Alexis Castro dentro del área que terminó con un disparo desviado a los 13'.

El Xeneize mantuvo el dominio de la pelota y jugó gran parte del primer tiempo en campo de Estudiantes, aunque no consiguió traducir esa superioridad en situaciones claras de gol. El León, en cambio, cedió la iniciativa pero generó las chances más peligrosas: Guido Carrillo tuvo la posibilidad de romper el cero con un remate que Álvaro Montero desvió al córner.

Sobre el final del primer tiempo, Boca encontró la ventaja ante el Pincha en Parque Patricios. Tras un centro desde la derecha, Lautaro Blanco se la bajó a Santiago Ascacibar que esperaba en el medio del área chica y, de primera, la mandó al fondo de la red para marcar el 1 a 0 del Xeneize sobre Estudiantes a los 45'.

Cómo llegaron Boca y Estudiantes a este partido El Xeneize afronta el compromiso en un momento irregular dentro del torneo local, donde todavía no consiguió ganar y apenas había sumado un punto antes de este encuentro, tras la caída por 3 a 0 frente a Riestra y el empate 2 a 2 ante Newells. Sin embargo, atraviesa un presente diferente en las copas, ya que avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina y también de la Copa Sudamericana tras eliminar por penales a O'Higgins.