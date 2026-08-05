5 de agosto de 2026 Inicio
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Boca le gana 1 a 0 a Estudiantes en Parque Patricios

Santiago Ascacibar marcó el gol del Xeneize sobre el final del primer tiempo ante el Pincha, en el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura que se disputa en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

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Boca juega contra Estudiantes en el Ducó. 

Boca juega contra Estudiantes en el Ducó. 

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Boca vence 1 a 0 con Estudiantes en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde juega de local por el encuentro postergado de la segunda fecha del Torneo Clausura. Santiago Ascacibar. Dirige Nazareno Arasa, mientras que Silvio Trucco está a cargo del VAR.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.
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Boca controló la pelota en el arranque del partido e intentó generar peligro por las bandas. Sin embargo, el equipo del "Vasco" no logró remates claros al arco defendido por Fabricio Iacovich. La primera situación de riesgo fue para Estudiantes, con una pirueta de Alexis Castro dentro del área que terminó con un disparo desviado a los 13'.

El Xeneize mantuvo el dominio de la pelota y jugó gran parte del primer tiempo en campo de Estudiantes, aunque no consiguió traducir esa superioridad en situaciones claras de gol. El León, en cambio, cedió la iniciativa pero generó las chances más peligrosas: Guido Carrillo tuvo la posibilidad de romper el cero con un remate que Álvaro Montero desvió al córner.

Sobre el final del primer tiempo, Boca encontró la ventaja ante el Pincha en Parque Patricios. Tras un centro desde la derecha, Lautaro Blanco se la bajó a Santiago Ascacibar que esperaba en el medio del área chica y, de primera, la mandó al fondo de la red para marcar el 1 a 0 del Xeneize sobre Estudiantes a los 45'.

Cómo llegaron Boca y Estudiantes a este partido

El Xeneize afronta el compromiso en un momento irregular dentro del torneo local, donde todavía no consiguió ganar y apenas había sumado un punto antes de este encuentro, tras la caída por 3 a 0 frente a Riestra y el empate 2 a 2 ante Newells. Sin embargo, atraviesa un presente diferente en las copas, ya que avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina y también de la Copa Sudamericana tras eliminar por penales a O'Higgins.

Con un calendario cargado durante agosto, Arruabarrena decidió realizar varias modificaciones respecto del equipo que jugó entre semana. Leandro Lozano regresó al lateral derecho, Malcom Braida ingresó por la izquierda y Lautaro Di Lollo volvió a ser titular en la zaga, mientras que también hubo variantes en el mediocampo y el ataque.

Del otro lado, Estudiantes llegó con el ánimo en alza después de golear 3 a 0 a Defensa y Justicia, resultado que le permitió recuperarse de la derrota sufrida en el debut frente a Independiente. Alexander Medina mantuvo la base del equipo y solo realizó un cambio obligado por la ausencia del arquero Fernando Muslera, afectado por un cuadro febril.

Las formaciones confirmadas de Boca y Estudiantes para el partido del Torneo Clausura

Boca confirmó su equipo para recibir a Estudiantes en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Rodolfo "Vasco" Arruabarrena dispuso la siguiente formación: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Por su parte, Estudiantes saldrá a la cancha con Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

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