El fuerte mensaje de Trueno contra el proyecto del Gobierno: se sumó al reclamo contra la Ley de Tierras El cantante utilizó un fragmento de su tema "Argentina" para contrarrestar la iniciativa que impulsa Javier Milei y se volvió viral. Agregar C5N en









Trueno se sumó a las críticas contra la Ley de Tierras del Gobierno. Redes sociales

El músico Trueno volvió a utilizar sus redes sociales para sentar posicion frente al proyecto de Ley de Tierras, que se tratará este jueves en el Congreso, impulsado por el Gobierno, al igual que otros artistas.

El artista publicó una frase de su tema Argentina en una historia de Instagram con un mensaje contundente contra la iniciativa que postula la compra de tierras rurales por parte de los extranjero, y que impulsa Javier Milei.

"La sangre de la tierra no la compran con quilate", dice el texto que compartió el rapero y que se volvió rápidamente viral entre sus seguidores.

La pubicación se viralizó en X y generó un amplio debate entre los usuarios, ante su discurso de defensea de los recursos naturales y las soberanía del territorio y se destacó por su compromiso social una vez más. Además, sumó una foto con una remera con la inscripción "La Patagonia Rebelde".

Ante las presión social, el Gobierno retiró el capítulo de reforma a la Ley de Tierras del proyecto general ("Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada") que se debatirá en el Senado este jueves. La decisión se debió a la falta de votos y al rechazo de gobernadores y legisladores aliados.