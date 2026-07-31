Diluvia en Buenos Aires: las lluvias y tormentas avanzan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano El agua comenzó a caer en varias zonas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a corto plazo por precipitaciones intensas y ráfagas en CABA y parte del norte y oeste del AMBA. En redes sociales varios usuarios compartieron imágenes y videos del temporal. Por Agregar C5N en









Empezó a llovar en gran parte de CABA y AMBA. Imagen mejorada con IA.

Comenzó a diluviar en varias zonas de Buenos Aires, las tormentas pronosticadas para la jornada del viernes 31 de julio van a comenzar durante la mañana, con una breve pausa hasta la media tarde donde el nivel de alerta se incrementa a naranja. La temperatura máxima será de 21 aunque durante las últimas horas del día va a terminar con 18 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas intensas con abundante caída de agua, estimándose acumulados generales de entre 40 y 80 mm, que localmente podrían sumar de 30 a 50 mm adicionales de lluvias abundantes. Las condiciones climáticas severas estarán acompañadas por una importante actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento muy fuertes que podrían alcanzar velocidades de hasta 90 km/h.

31 JUL | 10:12h



El avance de una línea de tormenta puso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte del norte y oeste del AMBA bajo aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas.



Más info en https://t.co/bqYO9zXitP pic.twitter.com/ledlfDKzDd — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 31, 2026 "El encuentro de dos masas de aires de distintas temepraturas va a ser que se desate una tormenta significativa en Ciudad de Buenos Aires", informó la periodista Sheila Márquez por la pantalla de C5N.

El SMN añadió que "el avance de una línea de tormenta puso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte del norte y oeste del AMBA bajo aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas". En algunas localidades como Luján las lluvias ya comenzaron al igual que en Moreno, Pilar, Tigre y el este de Buenos Aires.

La ventana de mejora se instalará durante el mediodía, durante varias horas antes de que regresen las tormentas y el mal tiempo durante la tarde/noche del viernes.