Juicio por el triple lesbicidio en Barracas: cuándo termina y cómo es la defensa de Justo Barrientos

La abogada por la querella de la FALGBT detalló cómo viene el proceso judicial y cuánto se estima que se extienda. Se agregó una audiencia virtual privada y todavía faltan declaraciones de profesionales y cinco alegatos.

El juicio oral contra Justo Fernando Barrientos por el triple lesbicidio en Barracas cumplió más de un mes de audiencias, tras dos años en la etapa de instrucción, y la querella estimó que terminará "los primeros días de agosto" porque hay feria judicial del 20 al 31 de julio y solo quedan tres audiencias por delante: 24 y 29 de junio y 1° de julio.

"Estamos muy seguros de que no va a terminar el 1° de julio; todavía quedan declarar peritos, bomberos, policías y faltan los alegatos, que son cinco y una mínima de una hora cada alegato", explicó a C5N la abogada Samanta Pedrozo, parte de la querella en representación de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

Pedrozo aclaró que existe otra posibilidad: "Si el tribunal quiere habilitar feria para que terminemos el juicio, lo terminaremos en julio". Los jueces Juan Manuel Grangeat y Adrián Pérez Lance y la jueza Cinthia Oberlander son los que definirán si la Justicia sienta el antecedente de sentenciar por primera vez tres asesinatos agravados por el odio a la orientación sexual.

La audiencia virtual y privada del 24 de junio se agregó al calendario original con el objetivo de resguardar a una testigo que necesita acompañamiento psicológico para declarar. "El 1° de julio creemos que vamos a terminar con lo que son los testigos reservados", puntualizó la abogada en referencia a los vecinos del hotel que compartían las víctimas con el imputado.

El proceso judicial se desarrolla en el Tribunal en lo Criminal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires presidido por Pérez Lance y el fiscal a cargo es Juan Manuel Fernández Buzzi.

Pedrozo describió al tribunal como "ordenado, serio, formal, siempre en el marco del respeto" y afirmó que no encontró "resistencias". "El presidente del tribunal se muestra muy fluido, muy dinámico, ha tomado buenas decisiones en el marco del juicio y tuvo un criterio bastante amplio para la recepción de la prueba. En la iniciación del debate, la dirección estuvo muy bien", consideró.

Cómo es la defensa de Justo Fernando Barrientos

Tanto en la etapa de instrucción que comenzó en 2024 como en esta etapa oral, el imputado de casi 70 años siempre tuvo defensores públicos. Su abogado defensor actual es el letrado de la Defensoría Pública Oficial N°12 Ricardo Antonio Richiello, quien solo cuestionó la autoría del incendio y lleva adelante "una defensa genérica".

"La estrategia nunca estuvo tan clara: en un primer momento estuvo en apuntar a la imputabilidad, pero nunca se propuso esa teoría ni una pericia", describió la abogada querellante por la FALGBT y concluyó: "Es una estrategia basada en el derecho penal, lo que cualquier defensor haría".

Cómo podría impactar la sentencia en casos similares a futuro

Lo que decidan los jueces del Tribunal en lo Criminal N°5 podría sentar jurisprudencia en la historia de la Justicia argentina por tratarse del primer "homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con un medio idóneo para generar peligro común, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento y por haber sido cometido con odio".

De confirmarse una sentencia condenatoria contra Barrientos que aplique el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal, generaría "un impacto positivo para otros casos", explicó la abogada querellante. La población lésbica no tiene un antecedente judicial similar.

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Uno de los casos que se podría ver beneficiado es el incendio que tuvo lugar en enero de 2025 en la casa de Agui, Vane y su hija de 5 años en Cañuelas. En esa causa, el imputado por tentativa de lesbicidio es Orlando Alcides Lutz Fogar. Las tres habitantes del hogar se salvaron del fuego porque en el momento del ataque no estaban en casa.

"Tener un precedente del agravante del odio hacia la orientación sexual en un caso tan famoso genera un impacto, no solo para Cañuelas sino para cualquier caso futuro que haya", remarcó a C5N Pedrozo, quien también trabaja como abogada querellante en este caso que inició su recorrido judicial en la Justicia bonaerense.