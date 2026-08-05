Qué se sabe del femicidio de Mailén Antonich: allanamientos, contradicciones y una nueva hipótesis que cobra fuerza El fiscal Carlos Russo extendió el secreto de sumario por 24 horas más, pero trascendió una denuncia que la joven de 25 años había realizado en 2024 contra el padre de una de sus hijas y su exsuegra por violencia física. Fuentes judiciales refieren nuevos datos que abonarían la teoría de una emboscada, sostenida por la familia de la joven. Por Agregar C5N en









Mailén Antonich fue asesinada en Mar del Plata.

La Fiscalía dispuso secreto de sumario hasta este jueves, pero fuentes judiciales brindaron detalles sobre las principales hipótesis del caso a la corresponsal de C5N en Mar del Plata, Jimena Paternoster. Una de las teorías apunta a la abuela y al padre de una de las hijas de Mailén Antonich, a quienes denunció en 2024 por violencia física, como sospechosos.

La joven de 25 años inició una causa para pedir dos órdenes de restricción contra su expareja y su exsuegra porque temía que el padre de su hija quisiera pegarle porque la niña ya no quería tener vínculo con él. Además, había declarado que la abuela de la nena había querido arrebatarle a su hija de los brazos de una forma presuntamente violenta. Aún así, solo consiguió una orden de restricción contra el hombre, que venció en febrero de 2025.

Mailén Antonich también había iniciado un juicio por incumplimiento de la cuota alimentaria, pero como el padre de la niña es insolvente la responsabilidad de abonarla pasó a la abuela paterna de la menor de edad. Este martes la familia de la víctima aportó audios y una testigo que apuntan a la exsuegra y vecina de uno de los detenidos como la presunta autora intelectual del crimen.

A raíz de esta información, el fiscal Carlos Russo ordenó un allanamiento en una vivienda de la exsuegra de la víctima en Labardén al 3300. Durante el procedimiento, personal de la DDI Mar del Plata secuestró siete teléfonos celulares, que serán peritados para determinar si contienen información sobre el crimen. La mujer no fue detenida.

Russo también está intentando determinar si el remisero que la llevó hasta el lugar efectivamente la llevó "de onda", como le dijo el hombre al tío de Mailén, o si actuó como entregador. El hombre se puso a disposición de la Policía y contrató un abogado.