5 de agosto de 2026 Inicio
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Qué se sabe del femicidio de Mailén Antonich: allanamientos, contradicciones y una nueva hipótesis que cobra fuerza

El fiscal Carlos Russo extendió el secreto de sumario por 24 horas más, pero trascendió una denuncia que la joven de 25 años había realizado en 2024 contra el padre de una de sus hijas y su exsuegra por violencia física. Fuentes judiciales refieren nuevos datos que abonarían la teoría de una emboscada, sostenida por la familia de la joven.

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Mailén Antonich fue asesinada en Mar del Plata.

Mailén Antonich fue asesinada en Mar del Plata.

La Fiscalía dispuso secreto de sumario hasta este jueves, pero fuentes judiciales brindaron detalles sobre las principales hipótesis del caso a la corresponsal de C5N en Mar del Plata, Jimena Paternoster. Una de las teorías apunta a la abuela y al padre de una de las hijas de Mailén Antonich, a quienes denunció en 2024 por violencia física, como sospechosos.

El balneario en el que encontraron el cuerpo de Mailén Antonich.
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La joven de 25 años inició una causa para pedir dos órdenes de restricción contra su expareja y su exsuegra porque temía que el padre de su hija quisiera pegarle porque la niña ya no quería tener vínculo con él. Además, había declarado que la abuela de la nena había querido arrebatarle a su hija de los brazos de una forma presuntamente violenta. Aún así, solo consiguió una orden de restricción contra el hombre, que venció en febrero de 2025.

Mailén Antonich también había iniciado un juicio por incumplimiento de la cuota alimentaria, pero como el padre de la niña es insolvente la responsabilidad de abonarla pasó a la abuela paterna de la menor de edad. Este martes la familia de la víctima aportó audios y una testigo que apuntan a la exsuegra y vecina de uno de los detenidos como la presunta autora intelectual del crimen.

A raíz de esta información, el fiscal Carlos Russo ordenó un allanamiento en una vivienda de la exsuegra de la víctima en Labardén al 3300. Durante el procedimiento, personal de la DDI Mar del Plata secuestró siete teléfonos celulares, que serán peritados para determinar si contienen información sobre el crimen. La mujer no fue detenida.

Russo también está intentando determinar si el remisero que la llevó hasta el lugar efectivamente la llevó "de onda", como le dijo el hombre al tío de Mailén, o si actuó como entregador. El hombre se puso a disposición de la Policía y contrató un abogado.

Apareció un video de Mailén Antonich en el balneario 24 horas antes del crimen

"En las grabaciones, se observa a la chica caminando por el complejo mientras es perseguida por un hombre, hasta perderse de vista", relató una fuente judicial a Infobae, en relación a un video incorporado a la causa que da cuenta que capturó a Mailén el viernes en el reciento donde fueron hallados sus restos. Como este último registro de la joven de 25 años con vida la sitúa el viernes 31 alrededor de las 15 en el balneario, la Fiscalía amplió la indagatoria de la familia que, en la denuncia formalizada el domingo en la Comisaría 16, había situado a la mujer en ese lugar el sábado.

La madre de Mailén, María de los Ángeles Mariscal, declaró que su hija había salido de su casa el viernes. El dato completa la cronología que había reconstruido la familia hasta el momento. Aún así, el equipo de investigación no pudo determinar qué sucedió el viernes porque las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Municipio de General Pueyrredón que se encontraban en la zona no funcionaban.

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