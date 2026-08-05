Crecen los rumores de distanciamiento entre Tini Stoessel y sus padres: la postura de Rodrigo De Paul En el programa Intrusos revelaron que la artista decidió por voluntad propia alejarse de sus padres y que su hermano Francisco Stoessel es el mediador de la familia. Agregar C5N en









Aseguran que Tini Stoessel se distanció de sus padres.

Mientras Tini Stoessel se encuentra en París, una nueva polémica que involucra a sus padres tomó fuerza en las últimas horas. De acuerdo con la información que reveló Paula Varela en Intrusos, la artista viajó a Francia para buscar el vestido de novia que usaría en su casamiento con Rodrigo De Paul el 19 de diciembre. En ese contexto, un detalle llamó la atención en redes sociales: Tini eligió realizar el viaje acompañada por sus amigas y no por su mamá.

Sin embargo, lo que más alimentó los rumores de un supuesto distanciamiento con sus padres fue la ausencia de ambos, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, en los partidos de la Selección argentina por el Mundial 2026 a los que asistió la cantante durante su estadía en Miami.

PREOCUPA LA INFORMACION DE PAULA VARELA EN #Intrusos DE LA FUERTE INTERNA FAMILIAR DE TINI STOESSEL DISTANCIADA DE SUS PADRES..



SERA CULPABLE RODRIGO DE PAUL CON QUIEN SE CASA EL 19 DE DICIEMBRE?

pic.twitter.com/Kfds8ZiFgF — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) August 5, 2026 Los indicios que alimentan los rumores de un distanciamiento entre Tini Stoessel y sus padres "Todo comienza en el Mundial, cuando ella siempre estaba con algunos amigos, su seguridad, pero no se veía a su mamá ni a su papá cerca", comenzó contando. "La mamá vive en Miami y subía constantemente historias a sus redes sociales mirando el Mundial desde una tele en su hermosa casa", agregó sobre la presunta distancia entre los Stoessel.

En este sentido, la periodista aclaró: "Hace un tiempo ya que está distanciada de ambos padres. Si bien Alejandro y Mariana están separados, siguen funcionando como familia y como contención".

Además, aseguró que es una decisión tomada por parte de la cantante. "Es una distancia con los dos papás, totalmente a conciencia. Obviamente, la tiene triste, pero ella está como muy firme en mantener esta distancia. El contacto es cero".