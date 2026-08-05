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Qué dijo Nicole Neumann sobre el escándalo de su ex Facundo Moyano y Candela Arizaga

La modelo rompió el silencio al ser consultada por el hecho que involucró a su expareja.

Nicole Neumann declaró sobre la delicada situación que pasó su ex Facundo Moyano.

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La desconcertante confesión de Nicole Neumann que se volvió viral.
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La desesperante escena, que quedó registrada por las cámaras de seguridad, terminó con la joven modelo internada en el hospital Pirovano y con el sindicalista detenido por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. En este sentido, la prensa buscó a todas las parejas del exdiputado para que opinen sobre el hecho, incluida Neumann.

Si bien accedió a conversar unos minutos con los periodistas, la modelo evitó profundizar sobre el tema. Aclaró que hace largo tiempo que no mantiene contacto con él y prefirió ser cauta al momento de dar su opinión. "No tengo ni idea. Es una persona con la que yo no tengo ni contacto, ni diálogo, ni absolutamente nada hace más de cinco años", respondió.

Frente a la pregunta sobre si había vivido un episodio similar durante su vínculo con el dirigente, la modelo respondió: "Nada, nada. No tengo nada para decir, no es mi tema", concluyó.

Eva Bargiela habló sobre la detención de su exmarido Facundo Moyano

La relación entre Eva Bargiela y Facundo Moyano comenzó en 2016. Tras varios años de idas y vueltas, la pareja decidió dar un paso más y casarse en 2021. Dos años más tarde se divorciaron. A raíz del escandaloso episodio que involucra al exdiputado, la prensa fue a buscar a la modelo para conocer su postura sobre la situación.

En 2021 la pareja se casó por civil

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Frente a la pregunta del periodista de Primicias Ya, la modelo se expresó de manera cautelosa: "No tiene nada que ver conmigo, no tengo nada para decir".

Frente a la consulta sobre si la situación la había sorprendido, Eva Bargiela evitó profundizar y dejó en claro que no quería referirse al tema: "No importa si me sorprende o no, no tengo nada para decir. No me interesa hablar", respondió con firmeza.

Ante la insistencia de los periodistas, la modelo remarcó que no tenía ninguna relación con la situación judicial que atraviesa su exmarido. "No me interesa hablar del tema. Les juro que me da vergüenza cortarles el rostro, porque sé que son un amor siempre, pero no tengo nada que decir", afirmó. Acto seguido, dio por terminado el móvil e ingresó al estudio de streaming donde trabaja.

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