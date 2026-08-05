"Es ridículo": desde la casa de Gran Hermano, una participante le mandó una carta documento a una periodista La panelista del debate del reality ironizó sobre la decisión de la jugadora, que firmó un contrato para exponer su vida y ahora quiere callarla. Agregar C5N en









La comunicadora calificó la acción de "ridícula" mientras la concursante permanece dentro de la casa.

Laura Ubfal se indignó tras recibir una carta documento de una jugadora de Gran Hermano. La periodista ironizó sobre la decisión de la participante, que busca impedirle que hable de ella mientras se encuentra, actualmente, dentro la casa: "Es ridículo", lanzó.

La panelista fue contundente al referirse a la jugadora, que está activa en el reality de Telefe, y defendió su rol como panelista: "Si no se puede hablar de una jugadora que está encerrada en una casa, que firmó un contrato donde se sabe que su vida se va a exponer, la verdad que es ridículo".

La noticia se dio a conocer durante la participación de la comunicadora en el ciclo de streaming La Linterna, emitido por Bondi Live. Si bien no reveló el nombre de quien tomó el recurso legal, tildó la acción como una "maldad" y a la jugadora de "soberbia".

Laura Ubfal contó al inicio de #LaLinterna que recibió una carta documento de una participante de #GranHermano que sigue en la casa. pic.twitter.com/nmYN30OY9k — emi (@eeemiliano) August 5, 2026 Laura Ubfal y Eliana Guercio pelearon en vivo Recientemnte, Ubfal y Eliana Guercio se cruzaron en vivo durante el debate de Gran Hermano: Generación Dorada en Telefe, tras la eliminación de Steffany "Campanita" Pereyra, y expusieron las diferentes posturas que ambas tienen sobre los fanáticos de otra participante, Sol Abraham.