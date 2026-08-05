"Es ridículo": desde la casa de Gran Hermano, una participante le mandó una carta documento a una periodista

Laura Ubfal se indignó tras recibir una carta documento de una jugadora de Gran Hermano. La periodista ironizó sobre la decisión de la participante, que busca impedirle que hable de ella mientras se encuentra, actualmente, dentro la casa: "Es ridículo", lanzó.
La panelista fue contundente al referirse a la jugadora, que está activa en el reality de Telefe, y defendió su rol como panelista: "Si no se puede hablar de una jugadora que está encerrada en una casa, que firmó un contrato donde se sabe que su vida se va a exponer, la verdad que es ridículo".
La noticia se dio a conocer durante la participación de la comunicadora en el ciclo de streaming La Linterna, emitido por Bondi Live. Si bien no reveló el nombre de quien tomó el recurso legal, tildó la acción como una "maldad" y a la jugadora de "soberbia".
Laura Ubfal y Eliana Guercio pelearon en vivo
Recientemnte, Ubfal y Eliana Guercio se cruzaron en vivo durante el debate de Gran Hermano: Generación Dorada en Telefe, tras la eliminación de Steffany "Campanita" Pereyra, y expusieron las diferentes posturas que ambas tienen sobre los fanáticos de otra participante, Sol Abraham.
La panelista apuntó al club de fans de Sol como un grupo "lleno de odio" y sentenció: "He decidido no iluminarla más. De ahora en más, para mí, esa jugadora en la casa no existe". Por su parte, Guercio reaccionó con enojo cruzando a su compañera y defendiendo su propia postura: "¿Que no me crean a mí? Yo no soy fanática, soy objetiva... Eso se llama objetividad y profesionalismo". La exvedette lanzó una frase letal: "Seguí pidiendo en las redes que voten por Sol que no te hicieron caso".