Triple femicidio en Varela: la Justicia Federal aceptó investigar la brutal masacre La competencia fue aceptada en las últimas horas por el magistrado Jorge Rodríguez junto al secretario Ignacio Calvi, confirmando que el caso tiene vínculos con el narcotráfico.







La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura.

La investigación del triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela, en la Provincia de Buenos Aires, donde una banca narco torturó y asesinó a Brenda del Castillo y Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez, tuvo un nuevo impulso con el pase del caso a la Justicia Federal.

La decisión, que fue tomada por el magistrado Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, junto al secretario Ignacio Calvi, confirmó que los crímenes están ligados a una red de narcotráfico, tema que supera la jurisdicción de la justicia ordinaria provincial.

En una nota firmada en las últimas horas, el magistrado Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, y el secretario Ignacio Calvi, accedieron a declararse competentes en el caso luego de que los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza, que investigaron los crímenes de las tres jóvenes, cerraran la causa para que se investigue la pista narco internacional que llevó a los femicidios.

Según fuentes judiciales, el pase entre ambos fueros será en forma "ordenada", entre los fiscales y una mesa de trabajo permanente. El objetivo es que los fiscales que lograron los primeros esclarecimientos y detenciones cruciales, colaboren estrechamente con la Justicia Federal.

Con la intervención de la Justicia Federal, se espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura.

El caso del triple crimen de Varela El triple femicidio conmocionó a la provincia de Buenos Aires por la violencia con la que fueron asesinadas Brenda, Morena y Lara, cuyos homicidios se encuadran supuestamente en un ajuste de cuentas o una venganza vinculada al comercio de estupefacientes en la zona sur del conurbano. La desaparición de las tres jóvenes mujeres, el pasado 19 de septiembre, y la aparición de sus cuerpos mutilados cinco días después, a manos de hombres que integraban una banda narco, es uno de los casos de violencia de género extrema más estremecedores de la historia Argentina.