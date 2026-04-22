Insólito robo en una funeraria: un ladrón se llevó la placa de un muerto y seis tazas de café

El hecho ocurrió en una reconocida casa velatoria de José C. Paz, cuando un delincuente aprovechó la ausencia del personal para ingresar y sustraer algunos elementos de valor. Las imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad.

El hombre de aproximadamente 55 años fue captado por las cámaras de seguridad.

Un ladrón ingresó a una reconocida casa funeraria de la localidad bonaerense de José C. Paz y, ante la ausencia de personal en la sala velatoria, sustrajo varios elementos de valor: un teléfono celular, tres esquineros de bronce, seis tazas de café de vidrio y la placa identificatoria de un fallecido. Las imágenes del robo quedaron registradas por las cámaras de seguridad.

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El insólito hecho ocurrió el lunes por la mañana en histórica cochería Oviedo e Hijos, ubicada sobre la avenida Presidente Perón al 3900 de José C. Paz, partido de la provincia de Buenos Aires. Un hombre de 55 años quedó registrado por las cámaras de seguridad cuando, tras un descuido de los empleados del lugar, ingresó a la casa velatoria y se llevó elementos de valor.

Según la denuncia realizada por Tomás, uno de los hijos del dueño de la funeraria, descubrieron la presencia del intruso alrededor de las 10 de la mañana cuando revisaron las cámaras de seguridad junto a su padre Antonio, quien había notado previamente la falta de su Samsung A22.

De acuerdo a las imágenes registradas por las cámaras, el ladrón forzó el candado de uno de los laterales de la cochería y accedió al interior. Luego de su cometido, se ve al hombre de 55 años recorrer las diferentes salas velatorias repletas de cajones y personas fallecidas y escapar del lugar sin inquietarse.

Entre los elementos sustraídos se encontraba el teléfono móvil del dueño, seis tazas de café de vidrio, tres esquineros de bronce y una placa identificatoria de un muerto.

No es el primer robo que sufre la reconocida cochería: en su historial carga con 21 robos en los últimos 35 años. El episodio más trágico ocurrió hace once años, cuando un asalto terminó con la muerte de la abuela de Tomás, uno de los hijos del propietario y denunciante del último ataque.

Mientras se trata de ubicar el paradero del ladrón y se difunden las imágenes para su fácil identificación, la investigación quedó en manos de la fiscal Karina Carbonella, titular de la UFI N° 24 Descentralizada de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial San Martín.