Lluvias y un drástico cambio de la temperatura en Buenos Aires: cuál será el día más frío

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por tormentas y viento para varias provincias de Argentina. En los próximos días el termómetro descenderá a mínimas por debajo de los 10 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se esperan chaparrones para el domingo y el lunes será el día más frío de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y viento para varias localidades de Argentina. Además, adelantó en su pronóstico extendido que de cara a la próxima semana ocurrirá un brusco descenso de la temperatura con mínimas por debajo de los 10 grados.

El SMN informó que las provincias bajo alerta son Córdoba, Santa Fe y San Luis . Estas áreas serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrían estar acompañadas por caída de granizo, abundantes lluvias en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, y ráfagas de hasta 70 km/h . Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

En esa línea, las provincias de Río Negro y Chubut también están bajo alerta por viento . En el caso del sur de Chubut será afectado por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h , y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente.

Mientras que sobre, sobre el resto del área de cobertura se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente.

¿Llega el frío polar a CABA?: cuál será el día más fresco de la semana

Tras un Sábado 25 con condiciones primaverales y una máxima que alcanza los 23 grados, la atmósfera comenzará a mostrar signos de inestabilidad producto del avance de un frente frío. El fenómeno más destacado de este período es el brusco descenso térmico que se consolidará hacia el inicio de la semana laboral.

CABA 25-4-26 Pronóstico extendido para CABA según el SMN.

Entre el domingo y el lunes, se registrará una caída estrepitosa de la temperatura mínima, que pasará de los 14 grados a apenas 7 grados el lunes 27, convirtiéndose este en el día más frío de la semana. La presencia de vientos sostenidos del cuadrante sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, incrementará la sensación de frío, obligando a los ciudadanos a prepararse para un clima netamente invernal.

Franco Colapinto corre en Buenos Aires: ¿Cómo estará el clima para el domingo 26 de abril en CABA?

La jornada del domingo se perfila como la más inestable y compleja de la semana para los porteños. El cielo se presentará mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvias y chaparrones concentrada especialmente durante la mañana y el mediodía (rango de 10-40%).

Lo más relevante será el cambio en la dinámica del viento; hacia la tarde y noche, se esperan ráfagas intensas provenientes del sector sur/sudoeste que oscilarán entre los 60 y 69 km/h. Este flujo de aire polar será el responsable de que la temperatura máxima no supere los 17 grados, generando un ambiente ventoso y desapacible que marcará el ingreso definitivo de la masa de aire frío a la región metropolitana.

Franco Colapinto Redes sociales

Este domingo 26 de abril se presenta Franco Colapinto y la Fórmula 1, en el marco del evento organizado por Mercado Libre. La Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito callejero de 2 kilómetros donde el piloto argentino manejará el monoplaza de Formula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8 y con el branding oficial del BWT Alpine Formula One Team.

Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circule por Buenos Aires y un momento único para el automovilismo de Argentina, y la travesía llegará a los fanáticos en el trayecto entre Palermo y Recoleta.