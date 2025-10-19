Triple femicidio narco: buscan a un misterioso "hombre canoso" a un mes del horror

La investigación aún no logró identificar a un NN que se sumaría a la lista de los tres prófugos con pedido de captura. Fue mencionado dos veces en las indagatorias, donde se lo describe armado "con una Glock”

Un mes transcurrió desde aquella fatídica noche del viernes 19 de septiembre en la que Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi se subieron a una camioneta blanca, en la que creyeron llegarían a una fiesta donde cada una recibiría 300 dólares por participar. La realidad fue muy distinta: esa noche las torturaron y asesinaron.

¿Por qué? La investigación del fiscal Adrián Arribas pudo determinar que la trama que condujo al triple femicidio comenzó casi dos semanas antes, en el barrio de Flores.

El sábado 6 Lara le pidió a una amiga que la acompañase a reunirse con “unos bolivianos”. Esa reunión la llevaría a encontrarse con el peruano Tony Valverde, alias Pequeño J . Así lo evidenció una cámara de seguridad ubicada en la avenida Rivadavia al 7100 que la captó caminando junto al joven, ahora detenido en Perú, y a otras dos personas.

Ese encuentro resulta clave para la investigación ya que creen que a partir de allí Lara y Pequeño J iniciaron una especie de vínculo que devino en la planificación y ejecución de un plan para “la sustracción de varios kilogramos de sustancias ilícitas” .

Pequeño J y la banda a la que pertenecía fueron el objetivo y el robo se consumó tiempo después. Es por eso que el viernes 19 de septiembre esa peligrosa organización narco con base en el barrio 1-11-14 y liderada el peruano Alex Ydone, buscó venganza.

“Las tres chicas se bajaron sonrientes”, declaró una de las imputadas, al relatar cómo fue la llegada de las víctimas a la vivienda de Florencio Varela. Nunca imaginaron que los hombres con quienes llegaron se habían ganado su confianza para engañarlas, torturarlas y asesinarlas.

La investigación identificó en la escena del crimen al menos a 11 personas: 3 que arribaron con las víctimas y otras 8 que las esperaban en la vivienda. Algunos hacían el pozo donde las enterrarían y otros aguardaban “a oscuras con guantes de látex” según detalló una de las arrepentidas.

Hasta el momento, solo 7 de ellos se encuentran detenidos: Tony “Pequeño J” Valverde, Víctor Sotacuro, Matías Ozorio, Miguel Villanueva, Celeste Guerrero y Florencia Ibáñez; mientras que otros tres ciudadanos peruanos tienen pedido de captura internacional: Manuel “Chuman” Valverde (tío de sangre de “Pequeño J”), David “el Loco” Huamani y Alex “el Jefe” Ydone.

El hombre misterioso

Pero falta uno, sobre el cual recae un misterio que todavía no pudo ser dilucidado por la investigación. Se trata de “un hombre grande, de tez blanca, canoso” que portaba “una Glock”. Así lo describió Celeste Guerrero en una de sus indagatorias en la que el fiscal Arribas pudo hallar algunos elementos que le resultaron verosímiles.

Para el fiscal, Guerrero mintió pero no en toda su declaración y eso le permitió avanzar en algunos puntos grises aún no dilucidados. La trama del “NN caucásico” es uno de ellos.

Guerrero habló de ese misterioso hombre en dos pasajes de su ampliación de indagatoria. Dijo verlo por primera vez cuando abrió el portón de la vivienda que alquilaba en Florencio Varela. “Abrí el portón para que entre la camioneta en la que llegaron las chicas. Adentro iban Julio (como ella conocía a ‘Pequeño J’), ‘El Duro’ (Víctor Sotacuro) y un hombre canoso que era el que manejaba. El canoso tenía una Glock”.

Ante la revelación, el fiscal le preguntó si podía identificarlo y hasta puso todas las fotos de los sospechosos ante sus ojos. Pero la arrepentida dijo no reconocerlo. ¿Pudo haber mentido al declarar siendo una de las imputadas?

Más adelante en su declaración volvería sobre el misterioso “NN” y lo haría para contradecirse. Es que afirmó que “al canoso con la Glock” lo vio recién "cerca de las 4 de la mañana dentro de la vivienda”. Y sumó que un rato más tarde lo acompañó junto a Sotacuro y “Pequeño J”, a ver el descampado donde quemarían la camioneta usada para trasladar a las víctimas.

Para la investigación, algunas contracciones de Guerrero responden a una mentira de base: la imputada no se ubicó nunca en la escena del crimen durante las torturas y el triple femicidio, con la intención de mejorar su situación procesal.

Pero a pesar de los grises y espacios temporales poco esclarecidos en sus dichos, para el fiscal el “NN Caucásico” participó del triple femicidio narco. De hecho sospechan que podría tratarse de alguien importante en el esquema de la banda que asesinó a Lara, Brenda y Morena. Un hombre de igual poder que los tres jefes narco prófugos sobre los cuales recaen alertas rojas de Interpol: Huamani, Valverde Rodríguez e Ydone.

El último de los hombres no es una novedad para el sistema penal argentino y aporta particularidades únicas para un narco de semejante peso. Ilegal en el país desde principios de los 2000, el peruano Alex Ydone es buscado por narco en Perú desde 2020 y por ese pedido de captura fue detenido a principios de aquel año para ser extraditado.

Pero la pandemia y una insólita decisión de la justicia lo dejó libre, y gracias a que desde Perú no se insistió en su extradición en los plazos establecidos, resultó impune.

Impune para continuar con su negocio más redituable: el tráfico de cocaína en el barrio 1-11-14. Tráfico que estuvo a punto de ser develado por dos policías que el 21 de abril de 2022 detuvieron la marcha de su auto ante la sospecha de que trasladaba 15 kg de cocaína que no pudieron hallar y que devino en una denuncia por la cual terminaron presos los policías y no el sospechoso con pedido de extradición de Perú.

La sombra narco sobrevuela el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena y que sus asesinatos tengan que ver con una venganza tras el robo de una cantidad inespecífica de droga puede llevar la investigación a otro ámbito.

Es que es la justicia federal la que debe intervenir en investigaciones ligadas al narcotráfico, por lo que la causa podría pasar a ese fuero. Un cambio que llevaría a tener que volver a empezar la investigación, con todo lo que ello implica: el dolor de las familias de las víctimas no puede seguir esperando una respuesta.