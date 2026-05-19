El Partido Justicialista se reúne este martes para comenzar a ordenar la estrategia política de cara a 2027 El encuentro del Congreso Nacional se llevará a cabo en la sede partidaria, ubicado en la calle Matheu 130. El primer llamado está previsto para las 16:30 y el segundo para las 18:30. Estarán presentes los vicepresidentes, además de otras conexiones virtuales de dirigentes del interior. Por Agregar C5N en









La reunión se llevará a cabo en la sede del PJ.

El Partido Justicialista (PJ) llevará a cabo este martes el Congreso Nacional partidario para comenzar a ordenar la estrategia política y electoral de cara al 2027 y disputarle el poder al Gobierno de Javier Milei. El encuentro, se llevará a cabo en la sede partidaria, ubicada en la calle Matheu 130, donde asistirán los vicepresidentes, además de concretarse otras conexiones virtuales de dirigentes del interior.

El primer llamado a la reunión está previsto para las 16:30, mientras que el segundo se programó a las 18:30. La convocatoria se concretará en un tiempo de reacomodamiento político dentro del espacio peronista, atravesado por amplios debates sobre liderazgos, candidaturas y el vínculo entre los sectores que integran la coalición.

Dentro de la agenda de temas previstos se encuentran la definición de fechas para las elecciones partidarias en las provincias de Salta y Jujuy. La semana pasada la jueza federal María Servini dispuso la intervención judicial y desplazó a los dos interventores designados por la titular del partido nacional.

Se prevé que también se analicen los próximos debates legislativos que impulsa el Gobierno nacional, como lo son la reforma electoral, con la eliminación de las PASO, el financiamiento de los partidos políticos como base y la ficha limpia, como base.