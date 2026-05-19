Dos famosos habrían tenido sexo en los Martín Fierro 2026: "Yo lo vi con mis propios ojos"

Uno de los periodistas de La Mañana de Moria reveló secretos que nadie contó de la ceremonia que se realizó en el Hotel Hilton y detalló sobre el encuentro íntimo entre dos actores.

Los premios Martín Fierro 2026 tuvieron de todo en la ceremonia, pero parece que en el post también hubo de todo: dos famosos habrían tenido sexo en el Hotel Hilton al finalizar el evento . “Estuvieron fogosos dentro y fuera”, contó el periodista de La Mañana de Moria.

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La pareja señalada es Federico Bal y Evelyn Botto , ya confesos novios. El cronista contó que ellos pensaban que no habían sido vistos, pero finalmente el mismo movilero contó: “Yo los vi con mis propios ojos”.

“Voy a decir absolutamente todo. No me van a callar”, reveló en el ciclo de El Trece. Según se filtró, la pareja había tenido un encuentro muy amoroso en la misma mesa de los Martín Fierro, sino que después porque una de las polémicas se dio con Bal.

Resulta que se reservó una de las habitaciones más destacadas del hotel y Wanda llamó para pedirla, pero ya estaba bajo el nombre de Federico. Hizo el reclamo correspondiente, pero no tuvo resultado.

En esa misma habitación que reservó fue donde se quedó con su novia Evelyn Botto. Habría pasado de todo, según revelaron. Pero, por el momento, ninguno de los protagonistas salió a hablar de la situación.

Se olvidaron: el periodista que no apareció en el In Memoriam de los Martín Fierro 2026

El homenaje a los fallecidos que se realiza en todos los premios Martín Fierro, contó en la edición 2026 con la voz de Ángela Torres, quien cantó Recuérdame y emocionó a todos. En las imágenes aparecieron Luis Brandoni, Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo, entre otros, pero faltó un periodista reconocido y lo hicieron notar en redes sociales: Guillermo Salatino.

El In Memoriam suele ser uno de los momentos más emotivos de la ceremonia porque recuerda a todos aquellos famosos que perdieron la vida en el último año. Los presentes suelen pararse para ese momento y aplauden con mucha emoción.

Embed Che se olvidaron de agregar al gran Guillermo "Salata" Salatino #MartínFierro #Chisme pic.twitter.com/loY5kkwCaQ — Chisme (@somoschisme) May 19, 2026

En el video, mientras Ángela cantaba con un piano que la acompañaba, aparece Brandoni y la sala se inundó de ovación y resonó la frase: “Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”, también aparecieron Marcelo Araujo, Cherquis Bialo y Julio Ricardo, tres reconocidos periodistas.

Héctor Alterio, Jorge Lorenzo, Alejandro Farrell, Claudia Schijman, Ernesto Acher, Issac Eisen, Fabio El Pollo Moreno, Jorge Andrada y Mercedes Portillo, entre otros. Pero faltó un periodista de tenis que falleció en enero y se trata de Guillermo Salatino. Por lo que, en las redes se quejaron.

Otro de los que falleció y no apareció es Luis Puenzo, el director y guionista de cine argentino que consiguió el Oscar a mejor película extranjera por La historia oficial en 1985, lo que también generó sorpresa entre los presentes.