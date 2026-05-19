Encontraron los cuerpos de los buzos italianos que murieron en Maldivas: cómo será el operativo de extracción

Hasta el momento, dos de los cuerpos ya fueron recuperados, en una compleja operación que duró alrededor de dos horas. Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri y Gianluca Benedetti habían ingresado a las aguas del océano Índico para realizar una expedición submarina en las cuevas de un atolón.

El gobierno Maldivas confirmó que encontraron a los cuatro buzos italianos restantes de los cinco que murieron mientras realizaban una expedición submarina en las Islas , a tres días de su desesperada búsqueda.

De acuerdo a lo informaron, dos de los cuerpos ya fueron recuperados tras una compleja operación que duró alrededor de dos horas. Sin embargo, aseguraron que el operativo para extraerlos se extenderá por 48 horas, debido a la complejidad de las tareas de rescate.

“Fueron extraídos de la tercera cámara de la cueva submarina por buzos especialistas procedentes de Finlandia, tras una operación de dos horas”, declaró a la BBC Mohamed Hossain Shareef, portavoz del gobierno de las Maldivas.

Según se detalló, ambos cuerpos fueron trasladados a la capital , Malé, para su identificación, aunque los otros dos permanecen aún en el interior de la cueva submarina. Las cinco víctimas fatales, Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri y Gianluca Benedetti, fueron halladas dentro de una cueva de 60 metros de profundidad por un equipo conjunto de buzos finlandeses y maldivos altamente cualificados.

Por su parte, el portavoz del gobierno local explicó que el grupo contaba con permiso para su misión de investigación destinada al estudio de los corales, incluidas las inmersiones profundas, pero añadió que en su propuesta no se hacía mención alguna a la cueva.

buceadores italianos

La principal hipótesis de la muerte de los cinco buzos italianos en las Islas Maldivas

De acuerdo a los primeros informes publicados por el periódico digital Edition.mv, los cinco turistas que iban a bordo de un yate de lujo de la compañía Luxury Yacht Maldives, desaparecieron durante una inmersión cerca de Alimathaa que tuvo lugar por la mañana.

Aunque se desconoce la causa de muerte, la principal hipótesis apunta a un problema con la mezcla de oxígeno en sus tanques, las adversas condiciones climáticas, las corrientes térmicas repentinas o incluso una pérdida de orientación en una grieta de la cueva.

Por su parte, la policía explicó que el clima era “adverso” en la zona ubicada a unos 100 km al sur de la capital, Malé. “Las condiciones meteorológicas son también un factor importante, y debemos tener en cuenta que el océano Índico no es el Mediterráneo, el cual es relativamente tranquilo”, sostuvo y agregó: “Hay fuertes corrientes que, imagino, pueden arrastrar de un lado a otro. Un peligro real”.