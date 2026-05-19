La explosiva crítica de Yanina Latorre en los Martín Fierro: "Me voy indignada"

Fiel a su estilo, no ocultó su furia por los resultados de la premiación y apuntó sin filtro contra la organización.

Sin reconocimientos individuales en la gala de APTRA, la noche de Yanina Latorre en el Hotel Hilton de Buenos Aires se destacó por su acidez característica. La reciente entrega de los Martín Fierro volvió a convertirse en el escenario de grandes polémicas y pases de factura en el mundo del espectáculo. "Me voy indignada" , lanzó entre risas la conductora de SQP al abandonar el establecimiento.

La sorpresiva consagración de Wanda Nara como mejor conductora femenina llevó a la ex angelita a criticar dicha decisión. Que la presentadora de Telefe se terminara llevando la estatuilla ante figuras de la talla de Moria Casán , Vero Lozano o Mariana Fabbiani despertó bastante ruido, sobre todo por su poca experiencia al frente de un programa frente a trayectorias tan largas.

El reclamo de Yanina Latorre en los Martín Fierro 2026

El triunfo de LAM en la categoría de Interés General sirvió como el escenario ideal para que la histórica integrante del ciclo expresara públicamente su descontento con APTRA. Durante los agradecimientos liderados por Ángel de Brito, la panelista aprovechó la exposición en el escenario para pasar factura por haberse retirado del rol de "angelita" tras años de destacarse en el programa sin haber recibido jamás un reconocimiento individual a su labor.

Yanina Latorre Ángel de Brito Redes sociales

En medio de la retirada del equipo de LAM, Santiago del Moro aprovechó para consultarle si arrastraba bronca por el resultado de su terna, pero ella desactivó la polémica: “No, estoy feliz. Ya participar está buenísimo. Posta que no estoy enojada. Ganó LAM y soy parte. El año que viene me toca”.

Ya en la salida, cuestionó las palabras de Wanda al subir al escenario: "Atrasa su mensaje, las mujeres laburamos todas en la tele, hay más mujeres conductoras que hombres". Respecto a quién consideraba la verdadera ganadora de la noche, la panelista sentenció: "Georgina se lo merecía, por todos los años que viene trabajando, en este momento se debe estar azotando".

Más adelante, manifestó su descontento con la decisión de galardonarla: "No estoy enojada con ella, estoy enojada con el que le da el premio". Finalmente, cuando le preguntaron si consideraba a la actual conductora de MasterChef como la heredera de Susana Giménez, Latorre reaccionó tajante: "Chicos, por favor... qué va a ser la próxima Susana, Susana no tiene sucesor".

El vínculo entre ambas transita por una constante tensión "de amor y odio" que se originó con el estallido del "Wanda gate", aquel escándalo que comenzó cuando la empresaria detectó en el celular de Mauro Icardi los chats secretos que mantenía con la China Suárez. A partir de ese episodio, se posicionó como su confidente y asumió el rol de ser su principal portavoz en la pantalla de LAM.