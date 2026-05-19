El conductor contó con emoción que participará del doblaje para América Latina. "Valió la pena atravesar 30 años de mi vida siendo el fan más intenso que conozco", bromeó. Cuándo se estrena el esperado film.

Migue Granados cumple uno de sus sueños al prestar su voz para el doblaje en castellano latinoamericano de Toy Story﻿.

Disney prepara todo para el estreno de Toy Story 5 , que tiene fijado su desembarco en las salas de cine para el próximo 18 de junio . Este martes, se reveló un detalle que sorprendió a los fanáticos: Migue Granados es uno de los actores que dará su voz en el doblaje para América Latina .

"Estoy soñando o qué!? Voy a participar de Toy Story 5! Haré la voz de un personaje genial y quiero que mi hija lo vea Ya! Valió la pena atravesar 30 años de mi vida siendo el fan más intenso que conozco jajaja. A disfrutar! Y gracias a los que se pongan contentos por mí" , escribió en su cuenta de Instagram.

El conductor de Olga interpretará a Dr. Locuaz , un nuevo integrante de la franquicia descrito como un juguete sumamente miedoso y paranoico frente a los avances de la tecnología , un tema de gran actualidad ante los cambios de hábitos de los niños y el ya instalado uso de dispositivos a cada vez más corta edad.

La confirmación de este gran hito profesional se dio luego de que el animador realizara un viaje directo a San Francisco con el objetivo de recorrer las instalaciones centrales de la compañía de animación. Durante la emisión de "Toy Story: El Viaje" , un envío especial de Soñé que Volaba, el programa de streaming que comanda a diario por la plataforma Olga, se transmitieron las imágenes capturadas directamente desde los Pixar Animation Studios .

Allí, los espectadores pudieron observar cómo el conductor formó parte de una intensa sesión de grabación. Guiado de cerca por un especialista técnico del estudio cinematográfico, Migue se puso a prueba frente al micrófono en una experiencia única que lo aproximó a concretar un anhelo que arrastraba desde su infancia.

Con una felicidad inocultable, el protagonista se refirió a las características de su rol y adelantó detalles de lo que se verá en la pantalla grande: "Es un personaje muy eufórico, ¡y que habla con Woody! Es una participación hermosa".

De qué trata Toy Story 5

La nueva película de Toy Story 5 trata sobre el desafío que enfrentan los juguetes clásicos ante la revolución tecnológica. El conflicto central será con Lilypad, una tableta con forma de rana que distrae la atención de su dueña, Bonnie, y pone en jaque la relevancia de Woody, Buzz y sus amigos.