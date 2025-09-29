29 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Triple femicidio de Florencio Varela: revelaron la escalofriante última foto de las víctimas antes de su muerte

El posteo final de Morena Verdi, una de las jóvenes brutalmente asesinadas, fue una historia de Instagram tomada desde el interior de la camioneta que las llevó al lugar de la muerte.

Por
La camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que se trasladaron Morena

La camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que se trasladaron Morena, Brenda y Lara a Florencio Varela.

La investigación por el triple femicidio de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo en Florencio Varela sumó en las últimas horas un detalle escalofriante que grafica cómo fueron los últimos minutos de vida de las víctimas.

Triple femicidio de Florencia Varela: la investigación apunta a una red narco que vendía tusi en la Ciudad.
Te puede interesar:

Triple femicidio de Florencia Varela: la investigación apunta a una red narco que vendía tusi en la Ciudad

Esta nueva revelación apunta al posteo final que una de las jóvenes subió a sus redes sociales cuando ya se encontraban en el vehículo que las trasladaba al lugar donde serían torturadas y asesinadas.

El último rastro digital de Morena fue una historia de Instagram publicada alrededor de las 23 del fatídico viernes 19 de septiembre, según consta en el material de la causa al que accedió Infobae. La imagen fue tomada desde el interior de la Chevrolet Tracker blanca en la que subieron las tres amigas, convencidas de que se dirigían a una fiesta, pero que en realidad las llevaba hacia su trágico final en una casa.

La camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que se trasladaron Morena, Brenda y Lara a Florencio Varela

Según este testimonio, Morena y Brenda habían planeado su rutina nocturna de "chambear" (trabajar) por la zona de Flores, como lo hacían habitualmente. Para movilizarse, Brenda le había pedido un auto de aplicación a Lara. Sin embargo, un enojo por una deuda de $3.500 con un conductor llevó a Lara a desinstalar la app. Pese al conflicto, las tres partieron juntas cerca de las 21:30.

brenda lara morena

El punto de inflexión fue en la rotonda de La Tablada, donde las chicas abordaron la Tracker blanca. A partir de ese momento, tras ese posteo, el contacto con el exterior se fue apagando. Los familiares enviaron mensajes a Morena cerca de la 1 de la madrugada que, señalaron, no les llegaban. La última conexión de la joven en redes sociales se registró cerca de las 2 de la mañana del sábado.

Luego de que la autopsia revelara que las jóvenes fueron torturadas antes de morir, la Justicia avanza con el caso, que ya suma siete detenidos y seis personas prófugas, incluido "Pequeño J", el presunto autor intelectual de la masacre. Entre los últimos capturados se encuentran Víctor Sotacuro Lázaro, sindicado como uno de los que ayudó a los asesinos, y su sobrina, Florencia Ibáñez, quien fue arrestada por haber estado en uno de los vehículos clave.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con un fuerte contrate con el Gobierno, Axel Kicillof se prepara para el tramo final de la campaña en la Provincia.

Con un fuerte contraste con el Gobierno, Axel Kicillof regresó al país y se prepara para el tramo final de la campaña

play

La historia de Mariel Fernández, la primera intendenta de Moreno: "Nadie lucha por lo que no ama"

play

La lluvia no da tregua en Buenos Aires: rige una alerta meteorológica por tormentas y viento

play

Iván Noble, sobre la estigmatización de las jóvenes asesinadas: "Las malas personas quedaron expuestas"

play

Javier Alonso, sobre el triple femicidio: "Con el video querían generar la idea de un líder narco temerario"

Iara Daniela Ibarra, una de las detenidas.

Triple femicidio: tras negarse a declarar, los 4 detenidos fueron trasladados al penal de Melchor Romero

Rating Cero

Los Martín Fierro 2025 llegaron repletos de expectativa.

Martín Fierro 2025: conocé todos los ganadores de la noche de la televisión

Uno de los personajes favoritos prepara su regreso antes de Avengers: Doomsday﻿.

Marvel confirmó la noticia más esperada: un favorito de los fans no está muerto

Soda Stereo anunció su vuelta a la música.

Soda Stereo vuelve a la música: cómo comprar las entradas para el show

Soda Stereo vuelve a la música de forma sorpresiva.

Soda Stereo anunció su vuelta a la música y darán un nuevo show especial

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad. La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes.
play

Todos hablan de Incontrolables y su suspenso lo hace valer: de qué se trata la nueva serie de Netflix

últimas noticias

play

Javier Alonso, sobre el triple femicidio narco: "Usaban el miedo y el pánico para lograr subordinación"

Hace 13 minutos
Los Martín Fierro 2025 llegaron repletos de expectativa.

Martín Fierro 2025: conocé todos los ganadores de la noche de la televisión

Hace 17 minutos
Pese al bono anunciado, trabajadores del Garrahan profundizan la lucha con un paro de 48 horas con marcha al Congreso.

Pese al bono anunciado, trabajadores del Garrahan anunciaron un paro de 48 horas con marcha al Congreso

Hace 19 minutos
Julián Álvarez suma elogios por su nivel en Atlético de Madrid.

El tremendo elogio de un histórico futbolista a Julián Álvarez: "Es el mejor jugador del mundo"

Hace 24 minutos
Electronic Arts cambia de dueño tras 43 años.

Electronic Arts fue vendida por u$s55 mil millones: quién compró al gigante del gaming

Hace 1 hora