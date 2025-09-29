IR A
Soda Stereo anunció su vuelta a la música y darán un nuevo show especial

La histórica banda de rock sorprendió a todos sus fans luego de confirmar que se presentarán en un escenario inédito.

Soda Stereo vuelve a la música de forma sorpresiva.

Redes sociales
Soda Stereo anunció su vuelta a la música.
Soda Stereo vuelve a la música: cómo comprar las entradas para el show

Tras generar mucha expectativa en sus redes sociales, la banda confirmó la llegada de Soda Stereo Ecos, un show que se llevará a cabo el sábado 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. Junto con esto, escribieron: "Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real".

Con respecto a la venta de entradas, la preventa exclusiva del Banco Galicia comenzará este martes 30 de septiembre a las 10:00 hrs y a través del sitio web oficial del Movistar Arena (movistararena.com.ar). Por el lado de la general, se lanzará automáticamente una vez agotada esta primera instancia y se espera que haya largas filas para conseguir un lugar.

Luego, en el sitio web oficial de Soda Stereo, compartieron una carta dedicada a los fans, la cual concluyó con una frase especial: "Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras". Así, todo parece indicar que se repetirá lo realizado en el recital del Campo Argentino de Polo en 2021, donde Cerati participó del show mediante grabaciones de otros shows.

Soda Stereo Ecos
La emotiva carta de Soda Stereo para justificar su nuevo recital.

Once años sin Gustavo Cerati: cuál fue la última canción que cantó en la que hablaba con Dios

Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo, una de las bandas más emblemáticas de Argentina, y compositor de letras que quedaron en la historia, murió hace 11 años, pero su legado musical sigue más vigente que nunca. Cuatro años antes de morir se desplomó tras un show en Venezuela y entró en un coma irreversible. Esa noche, la última canción que tocó en vivo lo definió como artista.

Cerati
Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014.

