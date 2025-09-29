Soda Stereo anunció su vuelta a la música y darán un nuevo show especial La histórica banda de rock sorprendió a todos sus fans luego de confirmar que se presentarán en un escenario inédito.







Soda Stereo vuelve a la música de forma sorpresiva. Redes sociales

La histórica banda de rock Soda Stereo anunció su vuelta a la música con un sorpresivo show en el Movistar Arena, el cual generó mucha expectativa y hay muchas preguntas con respecto a quién ocupará el lugar de Gustavo Cerati.

Tras generar mucha expectativa en sus redes sociales, la banda confirmó la llegada de Soda Stereo Ecos, un show que se llevará a cabo el sábado 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. Junto con esto, escribieron: "Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real".

Con respecto a la venta de entradas, la preventa exclusiva del Banco Galicia comenzará este martes 30 de septiembre a las 10:00 hrs y a través del sitio web oficial del Movistar Arena (movistararena.com.ar). Por el lado de la general, se lanzará automáticamente una vez agotada esta primera instancia y se espera que haya largas filas para conseguir un lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sodastereo/status/1972753320529014898&partner=&hide_thread=false SODA STEREO ECOS



21 de marzo - Movistar Arena (Bs As, Argentina)



Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real. pic.twitter.com/PY6KeIENLz — Soda Stereo (@sodastereo) September 29, 2025

Luego, en el sitio web oficial de Soda Stereo, compartieron una carta dedicada a los fans, la cual concluyó con una frase especial: "Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras". Así, todo parece indicar que se repetirá lo realizado en el recital del Campo Argentino de Polo en 2021, donde Cerati participó del show mediante grabaciones de otros shows.