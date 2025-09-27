27 de septiembre de 2025 Inicio
Triple femicidio en Florencio Varela: trasladan a una cárcel de máxima seguridad a Lázaro Sotacuro

Se trata del quinto sospechoso de la investigación, que fue capturado en Villazón por el crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Será alojado en el penal de Gorriti, en Jujuy.

Por
Lázaro Víctor Sotacuro

Lázaro Víctor Sotacuro, será alojado en el penal de Gorriti

El quinto sospechoso por triple femicidio en Florencio Varela, Lázaro Víctor Sotacuro, fue trasladado sobre el mediodía de este sábado a una unidad de máxima seguridad, luego de su captura el jueves por la tarde en la ciudad boliviana de Villazón y su posterior entrega a las autoridades argentinas.

Triple femicidio en Varela: el abogado de la familia de Morena anunció que irá a la Justicia federal

Sotacuro estaba alojado en La Quiaca y trasladado al penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy. El operativo de captura se realizó en una hostería cercana al puente internacional, en un trabajo conjunto entre la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y las fuerzas de seguridad de Bolivia.

Al momento de la detención, Sotacuro viajaba en un vehículo Volkswagen Fox que fue utilizado de apoyo a la Chevrolet Trucker, en la que trasladaron a Lara, Brenda y Morena a la vivienda de Florencio Varela donde fueron asesinadas.

El hombre fue sorprendido en un hospedaje llamado Hostal Villazón. De allí fue trasladado, alrededor de las 3 del viernes, a dependencias policiales para su resguardo y, luego de los trámites de extradición, personal de Interpol lo llevará hacia La Quiaca, donde quedó alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA).

brenda lara morena

Audiencia en La Quiaca y operativo cerrojo

Durante la mañana de este sábado, el detenido permaneció en La Quiaca participando de una audiencia judicial. Su traslado fue cerca de las 12 y se espera que la hora de llegada a la capital jujeña sea cerca de las 15:30.

El operativo es de máxima seguridad y está a cargo del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), la fuerza de élite de la Policía de Jujuy. Desde su llegada al país, Sotacuro estuvo custodiado por un gran número de efectivos de la Brigada de Investigaciones, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y el Grupo Operativo Frontera.

Lázaro Víctor Sotacuro
El detenido está sospechado de haber participado del triple femicidio de Florencio Varela.

El detenido está sospechado de haber participado del triple femicidio de Florencio Varela.

Dónde quedará alojado Lázaro Sotacuro

El destino final del detenido, Lázaro Víctor Sotacuro, será en el penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy, donde ingresará directamente al pabellón de máxima seguridad. La decisión fue coordinada por las autoridades judiciales y de seguridad para garantizar las condiciones de detención.

Sotacuro quedó a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza. El procedimiento en Jujuy fue supervisado por el fiscal de investigación Omar Alberto Mendivil y el ayudante fiscal Luis Cavanna, en el marco de la colaboración con la justicia bonaerense.

Allanaron un búnker en Isidro Casanova en busca de “Pequeño J”: qué secuestraron

En medio de la investigación por el triple femicidio en Florencio Varela, la policía allanó un búnker narco en Isidro Casanova que sería un “aguantadero” de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”.

Se trata del lugar donde Pequeño J dejó trampas electrificadas y un mensaje escrito para la policía. La búsqueda se intensificó y la Justicia difundió su rostro y nombre en un intento por evitar que cruce la frontera. Allí la se incautó una pistola Glock modelo 40 (similar a la 9 mm), 50 municiones y otros elementos de interés para la causa.

