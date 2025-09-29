A un mes de las elecciones, Javier Milei retoma la campaña en Ushuaia para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza

El Presidente se carga la campaña al hombro y realiza una serie de actividades en la capital provincial junto a los postulantes a senadores y diputados por Tierra del Fuego en los comicios legislativos s del 26 de octubre.

El presidente Javier Milei se carga la campaña al hombro e inicia un recorrido por distintos puntos del país para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de octubre. Este lunes visita Ushuaia , capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para fortalecer la presencia violeta en la provincia.

"Este viaje a Tierra del Fuego no es solo un acto de campaña: es la demostración de que el Presidente lidera en primera persona, que no se esconde y que sigue recorriendo el país para llevar su mensaje de libertad" , expresó un comunicado difundido por LLA - Tierra del Fuego.

Además, remarcaron la estrategia del partido libertario tras la derrota en la provincia de Buenos Aires al señalar que "el oficialismo redobla la apuesta en las provincias, convencido de que cada voto cuenta para consolidar el proyecto que ya cambió el rumbo de la Argentina" .

"La visita al sur del país marca el inicio de una serie de actividades en el interior que buscarán afianzar la ola libertaria en cada rincón de la Argentina" , concluye el comunicado oficial.

Durante su estadía en Ushuaia, Milei estará acompañado por Agustín Coto y Belén Monte de Oca, candidatos a senadores nacionales, así como por Miguel Rodríguez y Analía Fernández, postulantes a la Cámara de Diputados.

El Presidente mantiene una agenda de actividades en la capital fueguina desde las primeras horas del día junto a los referentes locales. La jornada culminará a las 18 en la intersección de San Martín y Don Bosco, donde el libertario realizará una caminata.

La agenda de campaña electoral de Javier Milei

El viernes, Milei viajará a Santa Fe, donde se mostrará con Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado. También tiene previsto visitar Entre Ríos, donde el candidato a senador nacional es Joaquín Benegas Lynch. Además, realizará actividades en Corrientes, Mendoza, y en las ciudades bonaerenses de Mar del Plata y Bahía Blanca, principales puntos de la Quinta y la Sexta Sección, respectivamente, las únicas en las que LLA ganó en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.