29 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

A un mes de las elecciones, Javier Milei retoma la campaña en Ushuaia para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza

El Presidente se carga la campaña al hombro y realiza una serie de actividades en la capital provincial junto a los postulantes a senadores y diputados por Tierra del Fuego en los comicios legislativos s del 26 de octubre.

Por
Javier Milei se muestra junto a los candidatos de La Libertad Avanza en varias provincias.

Javier Milei se muestra junto a los candidatos de La Libertad Avanza en varias provincias.

El presidente Javier Milei se carga la campaña al hombro e inicia un recorrido por distintos puntos del país para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de octubre. Este lunes visita Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para fortalecer la presencia violeta en la provincia.

El Congreso vuelve a desafiar a Javier Milei: la oposición presiona para aprobar cambios en la ley de DNU
Te puede interesar:

El Congreso vuelve a desafiar a Javier Milei: la oposición presiona para aprobar cambios en la ley de DNU

"Este viaje a Tierra del Fuego no es solo un acto de campaña: es la demostración de que el Presidente lidera en primera persona, que no se esconde y que sigue recorriendo el país para llevar su mensaje de libertad", expresó un comunicado difundido por LLA - Tierra del Fuego.

Además, remarcaron la estrategia del partido libertario tras la derrota en la provincia de Buenos Aires al señalar que "el oficialismo redobla la apuesta en las provincias, convencido de que cada voto cuenta para consolidar el proyecto que ya cambió el rumbo de la Argentina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1971688786892673426&partner=&hide_thread=false

"La visita al sur del país marca el inicio de una serie de actividades en el interior que buscarán afianzar la ola libertaria en cada rincón de la Argentina", concluye el comunicado oficial.

Durante su estadía en Ushuaia, Milei estará acompañado por Agustín Coto y Belén Monte de Oca, candidatos a senadores nacionales, así como por Miguel Rodríguez y Analía Fernández, postulantes a la Cámara de Diputados.

El Presidente mantiene una agenda de actividades en la capital fueguina desde las primeras horas del día junto a los referentes locales. La jornada culminará a las 18 en la intersección de San Martín y Don Bosco, donde el libertario realizará una caminata.

La agenda de campaña electoral de Javier Milei

El viernes, Milei viajará a Santa Fe, donde se mostrará con Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado. También tiene previsto visitar Entre Ríos, donde el candidato a senador nacional es Joaquín Benegas Lynch. Además, realizará actividades en Corrientes, Mendoza, y en las ciudades bonaerenses de Mar del Plata y Bahía Blanca, principales puntos de la Quinta y la Sexta Sección, respectivamente, las únicas en las que LLA ganó en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con un fuerte contrate con el Gobierno, Axel Kicillof se prepara para el tramo final de la campaña en la Provincia.

Con un fuerte contraste con el Gobierno, Axel Kicillof regresó al país y se prepara para el tramo final de la campaña

La imagen del presidente Javier Milei se desmorona a gran velocidad.

Sorpresa en la previa de las elecciones: otra reciente encuesta reflejó la tendencia

Suizo Argentina. 

Coimas en Andis: el rol de la droguería Suizo Argentina

El presidente Milei, junto a Donald Trump, tras la reunión en la que recibió apoyo del estadounidense.

Milei consigue aire, pero suma victorias de altísimos costos y compromete el futuro

Se observa una continua caída de la satisfacción en el gobierno de Milei en los últimos meses.

Apenas 3 de cada 10 argentinos están satisfechos con el gobierno de Javier Milei

Javier Milei en la FIT 2025.

Milei habló de "reformar el mercado de trabajo" para "poder competir más y mejor"

Rating Cero

La actriz confesó que su interpretación fue un trabajo de empatía más que de actuación.

La impresionante transformación de Flor Peña para una producción de Netflix

Nominada al Oscar por mejor guion adaptado en 2022, esta película de Netflix es imperdible para los amantes de los policiales.
play

No te despegás del sillón: dura 2 horas, está en Netflix y está recargada de misterio

Tini volvió a sorprender con un nuevo look.

El look urbano de Tini Stoessel que fue furor: le dio el toque con unos borcegos divinos

Marvel Studios quedó expuesto y se confirmó el regreso más esperado.

Una foto desencadenó el descontrol en Marvel: confirma el regreso más esperado

Julián Álvarez terminó con el misterio alrededor del nombre de su primer hijo.

Julián Álvarez confirmó el nombre de su hijo y sorprendió: cómo se llamará su bebé

Polémica en el bar tuvo números de rating peores a los esperados.

Polémica en el bar podría ser levantado del aire: se hunde en el rating

últimas noticias

Mercedes AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV

Mercedes-Benz amplía su ofensiva deportiva con híbridos

Hace 8 minutos
El Congreso pidió informes al Gobierno sobre las liquidaciones tras la quita temporal de retenciones

El Congreso pidió informes al Gobierno sobre las liquidaciones tras la quita temporal de retenciones

Hace 11 minutos
Conocé las diversas categorías del Monotributo para empezar a formar parte de ARCA

Esta categoría especial del Monotributo de ARCA te permite ingresar al sistema jubilatorio pagando menos: cuál es

Hace 26 minutos
Se dió información sobre Feriados en los últimos días del mes

Feriado del martes 30 de septiembre: quiénes lo celebran en 2025 y a qué se debe

Hace 40 minutos
play

Kicillof catalogó el triple crimen de Varela como un "narcofemicidio": "Es un hecho federal"

Hace 51 minutos