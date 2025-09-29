29 de septiembre de 2025 Inicio
El abogado de la familia de Morena también descartó la teoría de Pequeño J: "La mamá tiene otra hipótesis"

Diego Storto respaldó las sospechas de Sabrina, quien puso en duda la autoría del triple femicidio de Florencio Varela, y aseguró que los fiscales no escucharon a las familias. "Voy a pedir que la causa pase al fuero federal", adelantó.

Para el abogado, "todo lo que se hizo está mal".

"Vamos a estar presentes al mediodía en la Fiscalía y lo primero que voy a hacer es pedir que la causa se vaya a un fuero federal, que es lo que entiendo que debe pasar con este tipo de causas", afirmó este lunes el letrado Diego Storto en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

"Todo el mundo ya sabe que en esta causa hay droga, y justamente por eso debe pasar a un juzgado federal. Sumado a eso, las graves irregularidades que cometió la instrucción, tanto el fiscal (Gastón) Duplaá como el doctor (Adrián) Arribas. Me parece que queda un poco grande esta causa para que la maneje la Justicia ordinaria", sostuvo.

Entre las presuntas fallas de la investigación, Storto señaló que "se rompió la cadena de custodia al minuto cero cuando, en el lugar donde fueron hallados los cadáveres, se contaminó la escena y entró una bicicleta", en referencia al hombre que ingresó a la casa a robar y fue captado en vivo por canales de televisión.

"Como segunda medida, las familias jamás fueron entrevistadas ni escuchadas por ningún funcionario judicial. Esto no solamente por la Ley de Víctimas, sino por lo ricos que les hubiesen resultado a los fiscales los testimonios de los papás de las chicas", lamentó.

Sabrina, madre de Morena, no cree en la hipótesis de Pequeño J.

El abogado respaldó la posición de Sabrina, la madre de Morena, quien aseguró que los detenidos "son perejiles" y que Pequeño J "no tiene cara de narcotraficante". "Como abogado, desconfío de todos. Yo claramente no creo en la hipótesis de esa persona que todos apuntan, el Pequeño J", afirmó.

"Si el fiscal no nos permite (declarar), cuando se levante el secreto de sumario va a tener que responder a un gran juicio político porque la mamá sí tiene otra hipótesis, la otra familia también tiene otra hipótesis, que me parece que no están siendo investigadas", advirtió.

El abogado aseguró que la teoría de Pequeño J "sale por algún buchón de la Policía que trabaja con la Fiscalía". "Se van hilando hipótesis de las que los padres están ajenos. Están ajenos al proceso y a que los puedan escuchar, recibir y tomar en cuenta su verdadera hipótesis como para darle una entidad", señaló.

"A mí no me gusta en absoluto esta investigación donde no se recibe a los padres y se pierde la cadena de custodia. Me parece que le queda grande a un juzgado ordinario. Escuchemos a las familias y empecemos de nuevo, si todo lo que se hizo está mal. La causa está teñida de droga y me parece que hasta el fiscal lo sabe", concluyó.

