Soda Stereo vuelve a la música: cómo comprar las entradas para el show

La reconocida banda de rock anunció que brindará un recital en el Movistar Arena el 21 de marzo de 2026 y generó mucha expectativa en sus fanáticos.

La banda de rock Soda Stereo anunció su vuelta a la música con un show que se realizará en 2026 en el estadio Movistar Arena , el cual generó mucha expectativa y hay muchas preguntas sobre quién ocupará el lugar de Gustavo Cerati , el histórico líder del grupo.

Tras generar mucha expectativa en sus redes sociales, la banda confirmó la llegada de Soda Stereo Ecos , un show que se llevará a cabo el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. "Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real", expresaron junto a un flyer.

En su cuenta de la red social X, el grupo también confirmó que la preventa exclusiva del Banco Galicia comenzará este martes a las 10, a través del sitio web del Movistar Arena (movistararena.com.ar). Por el lado de la general , se lanzará automáticamente una vez agotada esta primera instancia, por lo que se esperan largas filas para conseguir un lugar.

En tanto, en el sitio web oficial de Soda Stereo, compartieron una carta dedicada a los seguidores, la cual finalizó con una frase especial: " Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras ".

Once años sin Gustavo Cerati: cuál fue la última canción que cantó en la que hablaba con Dios

Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo, una de las bandas más emblemáticas de Argentina, y compositor de letras que quedaron en la historia, murió hace 11 años, pero su legado musical sigue más vigente que nunca. Cuatro años antes de morir se desplomó tras un show en Venezuela y entró en un coma irreversible. Esa noche, la última canción que tocó en vivo lo definió como artista.

Durante su carrera fue nominado a decenas de premios, ganador de otras decenas de premios, entre ellos, 19 Grammy latino, entre otros galardones. Pero lo más importante que tanto al frente de la banda como en su carrera solista se ganó un público fiel, que consolidó desde el primer álbum hasta la última canción.

En ese último recital en Venezuela cantó su habitual tema de despedida y eligió Lago en el cielo. En una entrevista que brindó el músico dijo que en esas estrofas hablaba con Dios.

Presentó la canción con la frase: “Ahí va un regalo. No mío, sino de la naturaleza, de lo que sea. Un lago en el cielo para todos. Acá estamos bien alto. ¡Gracias Caracas!” indicó y la canción se extendió por minutos.