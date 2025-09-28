29 de septiembre de 2025 Inicio
Triple femicidio de Florencia Varela: la investigación apunta a una red narco que vendía tusi en la Ciudad

Así lo sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien brindó detalles de la causa que sigue los pasos de los involucrados en el crimen de Morena, Brenda y Lara.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró: "Estamos muy avanzados" con la averiguación del trasfondo que llevó al triple crimen de las jóvenes y destacó la comunicación dentro de este proceso. "Cuando el ministro habla, los prófugos nos están escuchando y analizando lo que decimos", explicó.

"La primera etapa de la investigación tiene que ver con la inteligencia criminal, todo lo que el territorio nos va diciendo, que nos permite llegar al lugar de los hechos y que después mucha gente que habla en esa fase se niega a declarar ante la Justicia", enumeró en diálogo con el periodista Rolando Graña.

detenidos femicidio

Asimismo destacó el rol que jugó la tecnología para poder dar con los tres cuerpos: "Fue clave eso. Las antenas de los teléfonos las pedimos el mismo domingo y llegaron el día lunes, lleva unas horas. En Varela llegamos al lugar gracias a las cámaras (de seguridad) públicas".

En ese sentido, se refirió a los detenidos en el marco de la investigación y señaló que "las cuatro personas que están detenidas desde el primer momento están sumamente complicadas" e incluso detalló que una de ellas fue quien grabó el momento de la ejecución de las mujeres.

Entonces confirmó un dato que circula desde hace días: "La información que tenemos de parte de Inteligencia nos dice que esta persona es la que estaba desarrollando la red para instalarse en la zona sur, desde Capital desembarcar en la zona sur".

Incluso mencionó el testimonio de personas que viven en la zona: "Los vecinos del lugar nos señalan que ahí iba gente rara. Creemos que desde ese lugar salían con mochilas vendiendo dosis, fundamentalmente vendían tusi", sostuvo al tiempo que añadió que ese trabajo de narcomenudeo también se realizaba en el barrio porteño de Barracas, muy próximo a Florencio Varel.a

