Todos hablan de Incontrolables y su suspenso lo hace valer: de qué se trata la nueva serie de Netflix La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes, abordando diversidad, salud mental y presión social, mientras una investigación policial revela verdades inesperadas en un entorno aparentemente apacible.







El pasado 25 de septiembre, Netflix sumó a su catálogo una de las apuestas más inquietantes de la temporada: Incontrolables, una miniserie que explora los límites del drama, el thriller y el misterio en torno a una academia para jóvenes problemáticos en un pequeño pueblo. La producción, compuesta por ocho episodios que estarán disponibles simultáneamente, destaca por la presencia de Toni Collette, reconocida por su versatilidad en títulos como El sexto sentido y Hereditary, y por la participación de Mae Martin, quien además de crear y guionizar la serie, asume el papel protagónico.

Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad. La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes, abordando diversidad, salud mental y presión social, mientras una investigación policial revela verdades inesperadas en un entorno aparentemente apacible.

Sinopsis de Incontrolables, la serie que de misterio y mucho suspenso furor de Netflix La trama se desarrolla en Tall Pines, una localidad bucólica que alberga un centro especial dirigido por Leanne (Collette), cuya aparente misión es ayudar a adolescentes con dificultades. Sin embargo, la llegada de un policía, interpretado por Mae Martin, junto a su esposa embarazada (Sarah Gadon), desencadena una serie de sospechas sobre la verdadera naturaleza de la institución.

La historia toma un giro cuando uno de los internos logra escapar, lo que da pie a una investigación policial que revela que la academia esconde una realidad mucho más oscura de lo que aparenta. El avance de la serie sugiere incluso la presencia de elementos de ciencia ficción, añadiendo una capa adicional de intriga.

La llegada de Incontrolables a Netflix representa una apuesta por las historias originales que abordan temas complejos sin recurrir a fórmulas predecibles. La serie promete mantener en vilo a la audiencia con su mezcla de suspense, drama y una atmósfera inquietante, mientras explora cuestiones de identidad, poder y libertad en el contexto de la adolescencia.

El elenco de Incontrolables se completa con nombres como Sarah Gadon, Patrick J Adams, Brandon Jay McLaren y Patrick Gallagher, consolidando una propuesta que, según las primeras reacciones de los suscriptores, genera una alta expectativa. La serie ha sido descrita como una experiencia que "te pondrá los pelos de punta", gracias a la combinación de un guion original y un reparto de alto nivel. Mae Martin, conocido previamente por su trabajo en la comedia y por varios espectáculos de stand-up para Netflix, da un salto significativo en su carrera al liderar y protagonizar esta ficción. Aunque su experiencia como actor de ficción era limitada, su incursión en este género ha sido recibida con interés, especialmente por la complejidad de los personajes y la profundidad de los temas abordados.