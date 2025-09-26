27 de septiembre de 2025 Inicio
Iván Noble, sobre la estigmatización de las jóvenes asesinadas: "Las malas personas quedaron expuestas"

El cantante y líder de Los Caballeros de la Quema reflexionó sobre el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, víctimas de violencia de género.

El músico se presentará en octubre en el Movistar Arena por los 25 años de la banda.

El cantante Iván Noble se refirió al triple femicidio y la estigmatización de la sociedad sobre Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, asesinadas en Florencio Varela: "Cuando pasan cosas horrorosas las malas personas nauseabundas quedan expuestas. Son fosforescentes en ese momento".

Aseguro que "si tenés alguna duda de donde estar parado, usas estos momentos para confirmarlo y convidar esa convicción con la gente que tenés alrededor".

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, con la conducción de Nancy Pazos, el intérprete de Avanti morocha reflexionó sobre la falta de humanidad de parte de la sociedad argentina: "Cuando ves a la gente cómo trata a quien vende pañuelitos te das cuenta más o menos de qué piensa", subrayó.

El músico, que se presentará con Los Caballeros de la Quema en el Movistar Arena, se refirió al triunfo de Javier Milei en la Argentina: "Por algún motivo estamos acá. Hay que hacer un mea culpa", dijo y resaltó: "Creo que nuestro pueblo demostró hace muy poquito tiempo que hay anticuerpos", en relación al triunfo del Peronismo sobre La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires.

El 10 de octubre se presenta en el Movistar Arena para presentar el disco Fiesta Zombi, por los 25 años de la banda.

